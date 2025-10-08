Anche "Noi Moderati" con Cirielli: serve un candidato politico

“Noi Moderati sosterrà la candidatura alla presidenza della regione Campania di un cadidato politico di grande spessore proposto da Fdi: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”. E' quanto si legge in una nota di Noi Moderati.
La formazione politica centrista, dunque, rompe gli indugi e - nonostante nelle scorse settimane si ipotizzasse anche la candidatura di Mara Carfagna - va ad aggiungersi alla Lega nel sostegno all'esponente di Fratelli d'Italia.
Nel centrodestra, dunque, per l'unità sul nome del viceministro degli Esteri resta da superare lo scoglio rappresentato da Forza Italia, che ieri con il coordinatore Martusciello aveva avuto parole al vetriolo nei confronti di Cirielli.