Cirielli, primo post da candidato ufficiale: "Rialziamoci per diventare grandi" Alla fine l'investitura è arrivata. Cirelli sfiderà Roberto Fico

Il suo primo post su Facebook da candidato ufficiale del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli lo affida ad un messaggio ben preciso: "Rialziamoci per tornare grandi!. Dopo che l'intesa è stata raggiunta tra Fdi-Fi e Lega, Cirielli ha postato la sua foto sulla sua pagina con lo slogan 'Il tuo presidente per la Campania"

Edmondo Cirielli (FdI) sarà il candidato in Campania, Luigi Lobuono, civico vicino a Forza Italia, correrà in Puglia e il leghista Alberto Stefani in Veneto. L'intesa è stata raggiunta in occasione del vertice di coalizione con i leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, riuniti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. "A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra si sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. Scambio che - si legge in una nota - ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell'imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati".

Se in Puglia il nome di Lobuono circolava ormai da giorni dopo la rinuncia di Mauro D'Attis, coordinatore regionale e deputato di FI, in Campania per Cirielli l'investitura è arrivata con qualche affanno. Solo dopo le scuse del viceministro degli Esteri, ecco il disco verde degli azzurri. "Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione", le parole di Cirielli dopo la richiesta avanzata dal segretario regionale campano di FI, Fulvio Martusciello, che aveva avvertito: "Prima ancora di sederci al tavolo con Cirielli, deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro Fratelli di chat". Ed ecco il chiarimento dell'esponente di FdI, che sfiderà l'ex presidente della Camera, Roberto Fico: "Non vi è mai stata, da parte mia, la volontà di mancare di rispetto a Forza Italia, che considero un alleato imprescindibile della nostra coalizione di governo, tanto più che ricopro l'incarico di viceministro degli Esteri nel governo guidato dal suo leader, Antonio Tajani. Mi dispiace se ci siano stati equivoci in tal senso". A stretto giro è giunto così il via libera degli azzurri. "Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra", è stato l'annuncio di Maurizio Gasparri, responsabile enti locali e capogruppo al Senato.