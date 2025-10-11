L'ex Premier Conte: "De Luca pensa che lui sia il migliore, ma ora tocca a Fico" E sul nome del governatore nella simbolo della lista: se ne occuperà la coalizione

"Posso immaginare che per De Luca il migliore sia lui, ma questo non è possibile". Così, con una battuta, l'ex Premier Giuseppe Conte ha risposto ad una domanda sulle polemiche a distanza con il governatore in carica.

"Bando agli scherzi - ha proseguito Conte - bisogna adesso concentrarsi e lavorare seriamente per definire un programma. Ci sono tante richieste e urgenze dei cittadini che vanno dalla sanità ai trasporti, agli interventi nel sociale. Roberto Fico ha il compito di coordinare tutte queste priorità e confrontarsi con tutte le forze politiche della coalizione e anche con le forze sociali e i rappresentanti della società civile. Adesso bisogna lavorare sul concreto, le polemiche sono belle per riempire qualche pagina di giornale ma non ci possono distrarre", ha detto il leader del Movimento.

Non è mancato poi un riferimento all'ipotesi di una lista con il nome di De Luca nella coalizione: "Non mi faccia rispondere a domande di estremo dettaglio. Non è mio compito. Ci saranno dei tavoli che si confronteranno sulla formazione delle liste e sulle denominazioni: sono tutti aspetti che verranno approfonditi ai tavoli competenti".