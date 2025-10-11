Regionali, Bandecchi: mi sono candidato in Campania perché è una grande Regione Uscita pubblica a Salerno con i candidati alle elezioni: bordate a centrodestra e centrosinistra

"Perché mi candido in Campania? Perché sono italiano e perché la Campania è una regione importante d'Italia". Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e candidato presidente del movimento "Dimensione Bandecchi", che in serata ha fatto tappa a Salerno per presentare i candidati e incontrare i sostenitori.

LA CRIMINALITA? A MILANO E' PEGGIO

"Credo che la Campania sia una regione che deve essere presa in considerazione in maniera onesta e in maniera concreta, perché in Campania ogni tanto vedo il refugium peccatorum. Con una regione così forte e così grande, della Campania non si sente mai parlare. Si parla solo, di criminalità. A me non mi sembra di vedere dei criminali qua, no? Quindi esisterà anche una fascia di criminalità? Milano è piena di criminalità, a Milano ti accoltellano in metropolitana, a Milano non puoi andare in giro che ti fanno veramente del male. Mi sembra che della Campania si parli solo in maniera negativa e allora per me la colpa è di chi gestisce queste cose", ha detto Bandecchi ai giornalisti.

SANITA', NON SERVONO NUOVI OSPEDALI MA MEDICI E INFERMIERI

Poi, il riferimento al tema della sanità: "L'ospedale di Salerno funziona nel modo giusto? È all'altezza della situazione? No, ma perché? Perché manca personale si dice e che questo è un problema endemico di tutta Italia. Ho capito, però la Campania ha anche delle risorse importanti e ingenti. Sento parlare di nuove strutture, ma prima delle nuove strutture non sarebbe meglio inserire del personale nuovo che anziché lavorare nelle cooperative e costare un medico 2mila euro a notte, non sarebbe meglio avere dei medici assunti? Manca prospettiva, manca capacità in tutta Italia, manca la capacità imprenditoriale, il fatto che meno del 50% degli italiani vada a votare vuol dire semplicemente che gli italiani sono schifati dalla politica che hanno visto sino ad oggi. Gli italiani pensano che i politici li prendano in giro e questa purtroppo è il difetto della politica".

Bandecchi ha poi aggiunto: "Io posso dare una rassicurazione ai campani. Se non dovessi essere eletto so come si fa da mangiare e sinceramente so dove andare a lavorare. Io faccio sempre tutte le cose per vincere. Per perdere nella mia vita non ho mai fatto niente qui, per me è come entrare in campo in un'arena. È possibile che io perda, ma lotterò per vincere fino al giorno 23 e anche il 24".

FICO? QUI HA TROVATO MENO GENTE DI ME. CON I CANDIDATI DI FDI IL CENTRODESTRA PERDE

Non è mancato un affondo contro centrosinistra e centrodestra: "So che qui a Salerno è venuto Fico e ha trovato meno persone di quante oggi ce ne siano qua. Sarà un sacco figo, ma c'è qualche problema. Vedo che tra loro non vanno già d'accordo. Per quanto riguarda il centrodestra, beh anche lì io direi che qualche problemuccio in casa c'è. E, poi, c'è una caratteristica: tutte le volte che è stato candidato uno di Fratelli d'Italia hanno perso. Quindi siccome io ho già vinto contro la destra e la sinistra, voglio farmi questa gara", l'affondo di Bandecchi.