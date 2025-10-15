Fico: "La Regione ha avviato tanti progetti che saranno valorizzati" Il candidato presidente ha fatto tappa a Castellammare di Stabia e Torre del Greco

"Un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027".

Così roberto Fico, ospite ieri di una iniziativa elettorale a Torre del Greco, all'indomani del vertice col governatore De Luca.

"La Regione ha lavorato su tante tematiche. Tanti aspetti di questo lavoro saranno presi in considerazione e, quando lo si riterrà giusto, saranno valorizzati. Non c'è nessun problema sotto quest'aspetto. Il punto vero è che è stato un confronto serio e costruttivo su tante cose legate all'esperienza importante di questi dieci anni", le parole dell'ex presidente della Camera.

Tra i nodi sul tavolo, il mega progetto della nuova sede della Regione, il cosiddetto "Faro": "Vedremo un pezzo alla volta. Non voglio entrare nello specifico di ogni cosa. Abbiamo parlato di tanti progetti che la Regione ha messo in campo: della rete ospedaliera, delle case comunità, degli ospedali di comunità. Sono tante le questioni sul tavolo, molte delle quali sono da sviluppare e da continuare".

A Torre del Greco Fico ha ricevuto in dono un corallo benaugurante e, nel confronto col sindaco Luigi Mennella e la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, ha parlato anche di ambiente: "Stiamo lavorando al programma, dove troveranno spazio le idee per una 'Campania verde', dove sarà possibile scendere di casa per fare un bagno in acque balneabili. Studieremo cosa costruire per valorizzare l'area costiera. Dobbiamo lavorare ascoltando i territori e lo faremo con umiltà ma anche con l'ambizione giusta per poter realizzare ciò che si ritiene valido".

Oltre Torre del Greco, confronto anche a Castellammare di Stabia: sul palco con Fico il sindaco Luigi Vicinanza. Per l'aspirante presidente della Regione Campania la riapertura della funivia del Faito è una priorità.

Allo stesso tempo, l'esponente 5 Stelle ha fatto sapere che sarà ripristinato l'assessorato alla cultura nella prossima giunta di Palazzo Santa Lucia.