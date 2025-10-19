Regionali, Cirielli: "Nei primi 100 giorni la riforma della sanità in Campania" L'impegno del viceministro: assunzioni e taglio del 50% delle liste d'attesa

“Con la nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni ha stanziato risorse senza precedenti per la sanità, che comporteranno più risorse per migliorare servizi e assumere nuovo personale. Anche grazie a queste misure e alla disponibilità del Governo, nei primi 100 giorni della mia amministrazione, da Presidente della Campania, vareró la riforma sanitaria regionale: useremo i tetti di spesa per il personale e per assumere davvero, sbloccheremo le agende elettroniche, così da far emergere il fabbisogno reale e potenziare con ogni mezzo la sanità di prossimità. Non solo: rafforzeremo la prevenzione, i presidi ospedalieri e i pronto soccorso, stanzieremo risorse per ridurre le liste d’attesa che miriamo a ridurre del 50% in un anno".

Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

"Infine, proporrò l’istituzione del Garante della Salute della Regione Campania, una figura indipendente eletta dal Consiglio Regionale da maggioranza e minoranza, che vigilerà sulla qualità dei servizi, sulla trasparenza delle liste d’attesa e sul rispetto dei diritti dei cittadini.

Fino ad oggi in Campania sono state sprecate risorse e opportunità. Con noi finalmente gli sprechi saranno azzerati e la politica e le lottizzazioni resteranno fuori dalla sanità. È un impegno preciso: mai più cittadini su barelle nelle corsie o in code infinite. Garantiremo a tutti il sacrosanto diritto alla salute”, ha aggiunto il viceministro.