Campania a rischio povertà, Bandecchi: dati sconvolgenti Le parole del candidato presidente

"Sono passati sotto silenzio i dati diffusi da Eurostat sulle regioni in Europa a più elevato rischio povertà ed esclusione sociale. Nella classifica delle prime tre regioni più svantaggiate, dopo la Guyana francese, ci sono la Calabria e la Campania. Qui il rischio di povertà o esclusione sociale è il doppio rispetto alla media europea. La Campania, in particolare, ha un rischio di esclusione sociale o povertà del 43,5%. Significa che quasi metà della sua popolazione, incluso il ceto medio, corre il rischio di diventare povero. Sono dati sconvolgenti, che evidenziano come la Campania e il nostro Sud Italia sia il fanalino di coda di Europa. Eppure queste notizie non occupano le prime pagine dei giornali, non sono sui social dei politici. Il motivo è semplice: questi dati certificano chiaramente l'incapacità e l'incompetenza di chi ha governato e amministrato negli ultimi trent'anni. È allucinante che nessuno chieda scusa ma anzi continui a proporsi come soluzione ai problemi che loro stessi hanno causato".

A dirlo il candidato presidente alla Regione Campania, Stefano Bandecchi, in una nota. "E' chiaro che vi sia un'enorme sacca di clientele, favori, poltrone e incarichi che se da un lato garantiscono i voti, dall'altro tengono un'intera Regione e la sua popolazione fermi al palo, ignorando i bisogni primari dei cittadini a iniziare dalla sanità, che dopo 10 anni di amministrazione di sinistra è oggi in condizioni scandalose. A chi mi chiede perché sono candidato in Campania, ecco allora la risposta: non ho intenzione di rimanere a guardare mentre i nostri cittadini rimangono indietro. Le polemichette e i battibecchi quotidiani tra destra e sinistra non mi interessano. Questa classe politica non merita di continuare a governare. Sono candidato in Campania perché 5 milioni e mezzo di cittadini campani, residenti in una Regione con potenzialità immense, meritano di vedersi in cima alle classifiche europee per occupazione, servizi, turismo e ricchezza, non in coda. Io sono abituato a fare, il mio lavoro è realizzare le cose come dimostrano ampiamente le mie aziende e come dimostrano i risultati ottenuti in due anni di amministrazione nel Comune di Terni. Se i cittadini campani stufi di essere presi in giro da destra e sinistra mi sceglieranno come loro Presidente, finalmente qui cambieranno le cose", l'affondo di Bandecchi.