Roberto Fico: "Non ci si può fidare di un governo che va a traino della Lega"

"Una delle prime cose che abbiamo messo in evidenza è che non ci si può fidare di un governo che va a traino della Lega. Un governo che mette l’autonomia differenziata di Calderoli fra le sue priorità.
Vi ricordate cosa dicevano i leghisti di noi campani? Vi ricordate i cori che solo poche settimane fa venivano cantati a Pontida? Ecco, non è solo un tema di forma. E’ un tema di sostanza. E’ un tema di attenzione nei confronti del Mezzogiorno. Un’attenzione che questo governo - di cui fa parte il viceministro degli Esteri - non ha.
Lo dimostrano coi fatti".
Ad affermarlo è il candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista, presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico.
"Hanno annunciato la firma delle pre-intese sull’autonomia differenziata. Guarda caso in Veneto, che va al voto. Un blitz che evidenzia le intenzioni di questo governo che vuole indebolire il Mezzogiorno.
La Lega impone a Meloni le pre-intese sull’autonomia differenziata a firma Calderoli e lo fa per prendere qualche voto in più in Veneto. Una vergogna, uno schiaffo ai campani. Adesso però nessuno può aver dubbi sulle reali intenzioni dell’esecutivo".