"Con Fico presidente una nuova stagione di politiche agricole regionali" Lo dichiara Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle

“L’incontro di questa mattina tra il presidente Roberto Fico e una delegazione della Cia - Agricoltori Italiani conferma la necessità di aprire in Campania una nuova stagione di politiche agricole regionali, fondate su semplificazione, innovazione e valorizzazione del capitale umano e territoriale”.

Lo dichiara Salvatore Micillo, coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Fico ha evidenziato - prosegue Micillo - il valore strategico delle aree interne, territori spesso segnati da isolamento, spopolamento e carenza di servizi, ma che grazie al lavoro quotidiano degli agricoltori continuano a vivere e a svolgere una funzione centrale per l’ambiente, la sicurezza idrogeologica e la nostra stessa identità.

È proprio da qui che la Regione deve ripartire: investire con una visione nuova, capace di dare stabilità e prospettive a chi sceglie di restare a coltivare in zone difficili”.



Tra i temi affrontati anche il “Reddito di Contadinanza” per sostenere gli agricoltori delle aree interne e montane. “Una misura aggiunge Micillo - che merita attenzione e approfondimento, perché riconosce il ruolo dell’agricoltura come presidio del territorio, tutela del paesaggio e difesa dell’ambiente. Politiche integrate per le aree interne non sono più rinviabili”.



“Come Movimento 5 Stelle Campania - conclude - continueremo a lavorare perché l’agricoltura torni al centro dell’agenda regionale, con strumenti moderni, risorse adeguate e una visione che metta finalmente al centro le persone e le comunità che vivono e custodiscono i nostri territori”.