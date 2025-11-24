Elezioni regionali: Roberto Fico nuovo presidente Dati allarmanti sull'astensionismo, hanno votato il 44% degli aventi diritto

Elezioni Regionali: in Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico viaggia verso la vittoria con il 64,6%, mentre il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli si attesta al 31,6%, Giuliano Granato, candidato per Campania popolare, è al 2,6%. È quanto fotografano le proiezioni Consorzio Opinio Italia per la Rai. Ampio il margine di Fico dunque sull’avversario.

Gli auguri del M5S

"Auguri al nostro Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania. Buon lavoro!". Lo scrive sui social il M5s.

L'astensionismo

Il dato allarmante riguarda l'astensionismo: ha votato poco più del 44% degli aventi diritto. Affluenza del 44,06% in campania. Questo il dato definitivo relativo alle Elezioni Regionali. Si registra un calo di circa 11 punti rispetto al precedente delle Regionali del 2020, quando si era recato alle urne il 55,52% degli aventi diritto al voto.

Manfredi da Fico

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si sta recando al comitato elettorale di Roberto Fico, nella zona orientale di Napoli. dove sono dati in arrivo quasi tutti i rappresentanti della coalizione del campo largo che ha sostenuto l'ex presidente della Camera, in viaggio Schlein e Conte

Piero De Luca (Pd): costruzione dell’alternativa passa da questo risultato

"È un risultato che conferma la bontà della decisione di arrivare a queste elezioni regionali uniti. Da qui parte un percorso di costruzione dell'alternativa al governo nazionale nel 2027. Un pezzo dell'alternativa passa da qui, dal risultato in Campania". Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e segretario regionale del partito in Campania, parlando al comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli. "Siamo soddisfatti di questo risultato - ha detto commentando i primi dati - sono frutto della bontà della scelta fatta di unire la coalizione progressista accanto al candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico".



