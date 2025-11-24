Regionali, Ricci (Cgil Napoli e Campania): "Bene vittoria Fico" "Auspichiamo ascolto e confronto con il mondo del lavoro”

“Salutiamo con soddisfazione l’elezione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania. Come organizzazione che rappresenta il mondo del lavoro ci auguriamo che vengano messe al centro tutta una serie di questioni che abbiamo indicato nelle nostre undici proposte che gli abbiamo consegnato”.

Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commenta l’elezione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania.

“Siamo – ha ricordato Ricci - una delle regioni con il più alto tasso di povertà dove pur lavorando si è poveri. C’è bisogno di offrire nuove opportunità soprattutto ai nostri giovani che, sempre più spesso, sono costretti ad emigrare per lavorare. Occorre ridare centralità alle politiche industriali nella nostra regione proseguendo nell’ascolto come è stato fatto durante questa campagna elettorale. Bisogna evitare di cadere nella tentazione dell’uomo solo al comando e, in questa direzione, - ha concluso il segretario generale Cgil Napoli e Campania - auspichiamo che la nuova giunta abbia assessori in settori strategici come sanità e trasporti, che sono mancati negli ultimi dieci anni”