Fico: da domani al lavoro con migliori competenze e nuovi metodi "Tutti hanno creduto nel progetto e oggi ci siamo riusciti"

"Grazie a una coalizione che da domani si dovrà mettere al lavoro per governare al meglio la Regione Campania con metodi innovativi e con le migliori competenze", sono le parole di Roberto Fico giunto in sala stampa per il suo primo discorso da presidente della Regione Campania.

"Il primo ringraziamento - ha detto - va a tutti i cittadini campani che hanno fatto una scelta così netta, così forte e così importante e che ci riempie di responsabilità.

Ringrazio tutti gli attivisti, tutti coloro che hanno lavorato sui territori senza sosta e non solo nell'ultimo mese di campagna elettorale. Tutti hanno creduto nel progetto e oggi ci siamo riusciti". "Ringrazio la mia coalizione - ha ribadito - che ha fatto campagna elettorale non solo sui temi che rappresentano i cittadini ma in un modo che ha creato partecipazione e fiducia"