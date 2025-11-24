Regionali Campania, Cirielli: "Auguri a Fico, gli auguro buon lavoro" Il messaggio del candidato del centrodestra

"Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria. Mi riservo di farlo più tardi, quando si saranno delineati i dati consolidati dei candidati Presidenti e dei Partiti.

L’unico dato sicuro però è che la coalizione uscente ha vinto le elezioni e che Fico sarà il nuovo Presidente della Regione. Amando la mia terra non posso che augurare di cuore al futuro Presidente Fico, buon lavoro".

Lo ha dichiarato in una nota il viceministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania che è stato sconfitto da Roberto Dico.