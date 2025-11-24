Muscarà: "Oltre 3 milioni di cittadini non votano più: democrazia in crisi" La riflessione della consigliera regionale indipendente

"La gente non crede più nella democrazia, e questo non riguarda solo la Campania ma tutto il Paese".

La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà interviene dopo il voto, evidenziando il dato più grave: oltre 3 milioni di cittadini non hanno votato.

"Ogni giorno incontro persone sfiduciate, convinte che la politica non serva più. I numeri lo dimostrano: Fico e Manfredi sono stati scelti da una minoranza reale degli elettori. Il campo largo è crollato rispetto al 2020, quando De Luca sfiorò il 72%. Oggi una parte enorme di voti è finita nel non-voto, non nelle altre coalizioni".

Muscarà sottolinea anche la forza dell’area civica: "Movimenti come Sud Protagonista hanno mostrato che esiste uno spazio politico diverso, radicato sul territorio, capace di rompere gli schemi".

Ora lo sguardo va alle prossime amministrative:

"Si apra subito il cantiere per le comunali di Napoli. La città non può continuare a essere governata da chi ha già dimostrato limiti evidenti. Serve un’alleanza nuova tra competenze, territori e mondo civico, perché senza fiducia la democrazia si svuota. E oggi quella fiducia è al minimo storico".

