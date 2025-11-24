Vittoria Fico, Costa: "Garantirà ascolto istanze che arrivano dai territori" Il commento del vicepresidente della Camera

"Con Roberto Fico presidente della Regione Campania, la nostra regione avrà lo slancio per fare meglio su ambiente, trasporti, sanità, formazione e welfare.

La sua sensibilità e competenza garantiranno un ascolto vero delle istanze che arrivano dai territori. Si apre una nuova stagione a trazione Movimento 5 Stelle, fondata su trasparenza, legalità e servizi".

Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa.

"Il contributo di Fico sarà trasformare le proposte in atti concreti, con tempi certi, investimenti mirati e partecipazione dei cittadini, dentro un progetto serio e progressista: inclusivo, sostenibile, orientato ai diritti, al lavoro, all’innovazione e alla lotta alla marginalità".