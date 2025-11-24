Piero De Luca: "Avanti insieme verso le elezioni politiche del 2027" La vittoria di Roberto Fico e le congratulazioni del segretario regionale del Pd Piero De Luca

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania. Una vittoria netta che premia il lavoro politico e il buon governo dell'amministrazione regionale in questi 10 anni".

Sono le parole del segretario regionale del partito democratico Piero De Luca dopo la vittoria di Roberto Fico, da oggi nuovo presidente della regione Campania.

"Una vittoria netta che premia lo sforzo unitario del Partito Democratico e dell'intera coalizione progressista.

È un risultato che ci dà fiducia. Dalla Campania e dalla Puglia, con l'elezione di Antonio Decaro come Presidente di Regione, arriva un messaggio forte e chiaro di opposizione ad un governo di destra che ha fortemente politicizzato la competizione, un governo nemico del Mezzogiorno e dannoso per l'intero Paese.

Rivolgiamo un abbraccio anche a Giovanni Manildo - conclude De Luca - per la generosità dell'impegno profuso in Veneto.

Dal risultato di queste elezioni regionali parte la sfida per costruire un'alternativa di governo credibile e seria alla destra a livello nazionale.

La strada è quella giusta. Avanti insieme, con determinazione, verso le prossime elezioni politiche del 2027".