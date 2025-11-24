L'abbraccio tra Fico e Manfredi: "Gli elettori ci hanno premiato con fiducia" "Si apre una nuova stagione politica per il nostro territorio"

"Con la vittoria di Roberto Fico eletto presidente della Regione Campania nella coalizione del campo largo, si apre una nuova stagione politica per il nostro territorio". Lo afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Gli elettori ci hanno premiato dandoci un’enorme fiducia. La nostra regione ha bisogno di visione, ascolto e capacità di trasformare le esigenze dei singoli territori in azioni concrete con Napoli sempre più protagonista.

Occorre un metodo partecipato, dove venga valorizzata la competenza e non la fedeltà. Continueremo a garantire il massimo impegno affinché, insieme, si possa proseguire nel percorso di sviluppo e innovazione che la Campania merita. I miei auguri al nuovo Presidente!"