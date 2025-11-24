Annunziata Pd: "Campania bagnata, Campania fortunata" "È un bel giorno per la nostra regione"

"È un bel giorno per la nostra regione: il centrosinistra, insieme a tutte le forze che hanno sostenuto questa sfida, vince le elezioni regionali 2025.

Roberto Fico è il nuovo Presidente della Regione Campania, con un risultato netto e riconoscibile. Il Partito Democratico risulta il primo partito della regione, premiato da un lavoro serio e diffuso, costruito nei territori, nei circoli e nelle comunità.

Accanto alla soddisfazione per questo esito, c’è un dato che ci interroga profondamente: la bassa affluenza. Con un’affluenza intorno al 44,06%, la partecipazione al voto è stata inferiore alle attese. È un segnale che non può essere ignorato".

Lo scrive il segretario del partito democratico di Napoli Giuseppe Annunziata.

"Adesso abbiamo il dovere di lavorare per ricostruire fiducia, vicinanza e coinvolgimento. La democrazia vive quando le persone si sentono parte di una comunità politica che ascolta e risponde.

Il partito democratico di Napoli ringrazia le elettrici e gli elettori, le volontarie e i volontari, i rappresentanti di lista, le candidate e i candidati, e tutte le persone che hanno reso possibile questa campagna aperta e rispettosa.

Infine, buon lavoro al presidente Roberto Fico: saremo al suo fianco, pronti a contribuire a una nuova stagione per la Campania".