Il Movimento 5 Stelle chiede l’apertura di un tavolo regionale e provinciale Verso le amministrative 2026 in Campania

Il Movimento 5 Stelle Campania, alla luce della positiva esperienza del fronte progressista che ha portato alla storica vittoria alle scorse elezioni regionali, chiede la convocazione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali per avviare fin da subito un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del 2026.



"Crediamo sia fondamentale dare continuità politica e strategica al metodo che ci ha reso vincenti: confronto, ascolto dei territori, programmi concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali".

Così il coordinatore regionale del movimento 5 Stelle Salvatore Micillo: "Chiediamo di iniziare immediatamente una programmazione condivisa delle prossime sfide, attraverso un lavoro coordinato che valorizzi le peculiarità delle singole realtà territoriali, tenendo conto delle differenze e delle priorità di ogni provincia.



Avviare ora questo percorso significa dare il giusto tempo alla politica del dialogo, rafforzare l’identità del fronte progressista e presentarsi ai cittadini con una proposta credibile, unitaria e radicata nei territori. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte, con spirito costruttivo e responsabilità".