Campania. Ferrante: "Con adesione Minella nostro gruppo sempre più incisivo" Lo afferma il deputato campano di Forza Italia, Sottosegretario al Mit

"Con l’adesione del consigliere regionale Mimì Minella al gruppo di Forza Italia in Regione Campania, il nostro partito passa a sette consiglieri regionali, di cui ben due per la circoscrizione salernitana, diventando sempre più determinante e incisivo nell’opposizione alla giunta Fico.

Il suo ingresso conferma la crescente capacità attrattiva del nostro movimento, che è sempre più centrale nello scenario partitico italiano e campano, assurgendo a dimora politica per chiunque creda nei valori della libertà, del garantismo, dell’europeismo e dell’atlantismo.

Auguri di buon lavoro al consigliere Minella e un caloroso benvenuto nella grande casa di Forza Italia”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.