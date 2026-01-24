Campania. Ferrante: "Con adesione Minella nostro gruppo sempre più incisivo"

"Con l’adesione del consigliere regionale Mimì Minella al gruppo di Forza Italia in Regione Campania, il nostro partito passa a sette consiglieri regionali, di cui ben due per la circoscrizione salernitana, diventando sempre più determinante e incisivo nell’opposizione alla giunta Fico.
Il suo ingresso conferma la crescente capacità attrattiva del nostro movimento, che è sempre più centrale nello scenario partitico italiano e campano, assurgendo a dimora politica per chiunque creda nei valori della libertà, del garantismo, dell’europeismo e dell’atlantismo.
Auguri di buon lavoro al consigliere Minella e un caloroso benvenuto nella grande casa di Forza Italia”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.