Maltempo, De Luca: "Invece di fare prevenzione Governo fa i condoni" Il segretario dem: "Si continua ad abbandonare il sud"

"Ancora una volta il governo Meloni dimostra tutta la propria inadeguatezza di fronte a un'emergenza che colpisce duramente il Mezzogiorno. Quanto emerso dall'intervento di Musumeci oggi conferma cio' che denunciamo da tempo, l'indifferenza verso i territori interessati e l'abbandono ancora una volta del Sud". Lo dichiara Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico della Campania.

"Di fronte ai drammatici danni causati dal maltempo abbiamo chiesto la sospensione nel milleproroghe dei tributi e dei contributi per le popolazioni colpite, ma dal governo arriva invece il condono. Abbiamo chiesto risorse adeguate per la messa in sicurezza dei luoghi e il sostegno economico ad imprese e famiglie, invece dal Governo appena 100 milioni a fronte di circa 2 miliardi di danni complessivi", aggiunge De Luca.

"Di fronte a migliaia di sfollati, infrastrutture devastate e territori messi in ginocchio, la risposta dell'esecutivo si riduce all'ennesimo condono e a provvedimenti tampone che non affrontano le cause strutturali della fragilita' del territorio. E' una scelta politica precisa: invece di investire sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza e sulla ricostruzione, si continua a perdere tempo e a scaricare le responsabilita'.

Come ha denunciato oggi in Aula la segretaria Elly Schlein, la solidarieta' non si annuncia, si finanzia, la ricostruzione non si promette, si fa. Anche la sicurezza delle comunita' del Sud, a partire da Niscemi e dai territori colpiti dal ciclone Harry, e' sicurezza nazionale. Non bastano piu' passerelle dall'alto, annunci o buone intenzioni, servono azioni concrete"