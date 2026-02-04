Referendum, Nappi: "Sì" unico modo per garantire giustizia più giusta" Monito del vice coordinatore Lega Campania e comitato per il sì "Lettera150"

“La narrazione tossica della sinistra rispetto al referendum sulla Giustizia, costellata di una serie evidente di fake news e di dinamiche a difesa del più gretto consociativismo, rappresenta un pericoloso attentato non solo alla verità ma ai principi su cui si fonda la democrazia.

Fare chiarezza sulle falsità diffuse da chi oggi - per ideologia, interessi personali e di posizionamento politico - ha paura della riforma, diventa un dovere morale, una battaglia di civiltà, la stessa che la Lega sta portando avanti con il vicepremier Matteo Salvini, il ministro Giuseppe Valditara, alla guida dell’associazione ‘Lettera150’, e tutti coloro che percorrendo la strada del ‘SÌ’ al referendum del 22 e 23 marzo, lavorano con il massimo impegno affinché in questo Paese si affermi finalmente una giustizia più giusta”.

Così, nel suo intervento alla Camera nel corso della conferenza stampa “Io voto sì”, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e Comitato per il sì “Lettera150”