Corruzione, falso e truffa allo Stato: attesa per l'interrogatorio di Zannini

E’ in programma domani l’interrogatorio di Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia coinvolto in tre inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere.
L’esponente politico è accusato di corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato contestate in relazione a vicende avvenute nella passata consiliatura regionale, quando Zannini sedeva tra i banchi della maggioranza in qualità di presidente della commissione regionale per l'Ambiente.
La procura sammaritana contesta all’esponente di Forza Italia di essere il regista di un istema politico-clientelare capace di condizionare nomine negli enti pubblici, come l'Asl, elezioni nei singoli Comuni, anche importanti come Caserta o Castel Volturno.
Con Zannini risultano indagati anche gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo: secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero offerto a Zannini un viaggio su un yatch del valore di oltre 7mila euro per realizzare un caseificio.