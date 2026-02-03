Tregua finita: torna l'allerta maltempo in Campania, rischio temporali Allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale

E’ già finita la breve tregua invernale: torna il maltempo in Campania. La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta gialla per temporali a partire dalle 12 di domani e fino alla stessa ora di giovedì 5 febbraio.

In particolare, i rischi sono legati a precipitazione improvvise e intense su tutto il territorio, da esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. La sala operativa della Protezione civile ha messo in guardia anche dal rischio legato a fulmini, grandine e raffiche di vento.

Particolare attenzione anche alle condizioni del mare, previste in rapido peggioramento.