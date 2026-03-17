Covid, la Campania ricorda le vittime: bandiere a mezz'asta Il Consiglio Regionale della Campania celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime

Il 18 marzo l'Italia si ferma per onorare la memoria di chi non ce l'ha fatta durante l'emergenza pandemica. Anche la Regione Campania partecipa solennemente alla Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, istituita per conservare il ricordo di uno dei periodi più drammatici della storia recente del Paese. In segno di lutto e rispetto, le bandiere della sede del Consiglio Regionale a Napoli saranno esposte a mezz'asta per l'intera giornata di domani, mercoledì 18 marzo.

Il messaggio di Massimiliano Manfredi

Il Presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, ha voluto rilasciare una nota ufficiale per sottolineare il valore della ricorrenza, bilanciando il dolore del ricordo con l'orgoglio della ripartenza. "Il nostro pensiero va alle tantissime persone che hanno perso la vita o che hanno perso i loro affetti più cari a causa della terribile pandemia da Coronavirus", ha dichiarato Manfredi. Il Presidente ha poi evidenziato come l'emergenza abbia lasciato "ferite indelebili" nel tessuto sociale ed economico del Paese. Tuttavia, ha rivolto un plauso alla reazione della comunità campana e nazionale: "La nostra regione e tutta l'Italia hanno saputo riprendersi con forza, valore, resilienza e voglia di vivere".

L'importanza della Giornata Nazionale

La scelta del 18 marzo non è casuale: richiama il giorno del 2020 in cui i camion dell'esercito lasciarono Bergamo carichi di bare, immagine simbolo della tragedia. Oggi, a distanza di anni, il gesto simbolico delle bandiere a mezz'asta serve a non dimenticare il sacrificio dei cittadini e l'impegno incessante del personale sanitario, ricordando al contempo l'importanza della solidarietà collettiva che ha permesso il superamento della crisi.