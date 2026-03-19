Carburanti, Nappi: "Bene taglio accise. Grazie a Governo dei fatti" L'interventro del vice coordinatore Lega Campania e componente consiglio federale Lega

"Le misure messe in campo dal Governo con il decreto sui prezzi dei prodotti petroliferi rappresentano una risposta concreta ed efficace a sostegno di famiglie e imprese.

Le agevolazioni previste per alcune categorie di lavoratori, il taglio delle accise e il potenziamento dei controlli per evitare speculazioni sui prezzi dei carburanti, sono un passo fondamentale per far fronte a questo periodo di crisi internazionale"

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

"Grazie al vicepremier e ministro Matteo Salvini per il lavoro che sta svolgendo, e per l’avvio del confronto con le compagnie petrolifere, finalizzato a tutelare una importante filiera economica della Nazione.

Tutto ciò è il risultato di un Esecutivo nazionale che agisce con i fatti, con concretezza e nell’immediatezza, a differenza di chi governa la Regione Campania, ancora fermo alla stagione delle parole, delle promesse e del totale immobilismo rispetto ai problemi e ai bisogni dei cittadini".