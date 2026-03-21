Bilancio Campania 2026: Manovra da 38,5 mld. Fico blinda l'Aula a Regione Campania verso il voto sul Bilancio 2026-2028

Giovedì 26 marzo, il Consiglio Regionale della Campania si riunirà per l’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2026-2028. Una manovra imponente da 38,5 miliardi di euro che il governatore Roberto Fico intende blindare per chiudere quanto prima la fase dell'esercizio provvisorio e dare piena operatività alla sua nuova giunta. Tuttavia, il via libera della Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera, non è stato privo di veleni. Se la maggioranza parla di "confronto costruttivo", l'opposizione di centrodestra denuncia un muro di gomma eretto dal Presidente della Giunta, accusato di aver respinto sistematicamente ogni proposta emendativa.

Le priorità della Manovra: Sanità e Trasporti sotto la lente

Il documento contabile punta a garantire la continuità dei servizi essenziali. I pilastri dichiarati restano quattro. Sanità (gestione del debito e riorganizzazione territoriale), trasporti (potenziamento delle reti su ferro e gomma) ambiente (Ciclo dei rifiuti e bonifiche) e politiche Sociali (sostegno alle fasce deboli). Nonostante l'entità della cifra, i margini di manovra per l'Aula sembrano ridotti all'osso. "La presenza del Governatore in commissione è servita a stringere i tempi e blindare il testo", trapela dai corridoi di via Santa Lucia.

L’Affondo delle Opposizioni: "Più soldi al cinema che ai disabili"

Il centrodestra non ci sta e lancia accuse pesantissime. In una nota congiunta, i consiglieri Gennaro Sangiuliano (FdI), Francesco Iovino, Michela Rostan (Lega) e Raffaele Maria Pisacane (FdI) hanno puntato il dito contro la ripartizione dei fondi. "La maggioranza si è chiusa a riccio - denunciano i consiglieri -bocciando emendamenti fondamentali sulla sanità e negando persino un centro sportivo per disabili a Palma Campania. In compenso, ci sono cifre spropositate per il settore cinema, con meccanismi di erogazione poco chiari." Nel mirino della minoranza finisce anche la gestione dei beni culturali: bocciati i fondi per le reti museali, per il teatro Sannazaro e per il centro cinematografico di Avellino.

Caos Centrodestra: Lo scontro frontale Martusciello-Sangiuliano

Se lo scontro con la maggioranza era prevedibile, meno lo è la frattura interna all’opposizione. Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha attaccato duramente l'alleato Sangiuliano, accusandolo di "micro-clientelismo" territoriale. "Il metodo Sangiuliano, volto a premiare solo i comuni dove ha preso voti, come Palma Campania, non è il nostro", ha dichiarato Martusciello, evidenziando crepe profonde in un centrodestra che deve ancora trovare la quadra sul nome del Capo dell'Opposizione dopo l'addio di Edmondo Cirielli.