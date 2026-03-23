Acli: "Grazie a impegno dei nostri circoli, ottenuto risultato straordinario" "La società civile e i comitati per il referendum hanno svolto un lavoro straordinario"

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa consultazione. È tempo che la politica torni a concentrarsi sulle questioni serie del Paese, dopo una fase in cui non sono mancate distrazioni e tensioni inutili".

Così Filiberto Parente, componente sannita del Consiglio nazionale Acli.

"Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, e a tutta la Presidenza: in questa avventura referendaria non si sono risparmiati, dalle piazze ai circoli, fino ai comitati territoriali.

Il loro impegno ha rappresentato un esempio concreto di partecipazione democratica. Siamo contenti – inoltre – per la nostra Costituzione italiana: i sette articoli oggetto del dibattito non verranno modificati. Avremo un solo Csm, e questo risultato, per noi, è sufficiente e significativo.

La società civile e i comitati per il referendum hanno svolto un lavoro straordinario. Un ringraziamento particolare va ai circoli Acli, che ancora una volta hanno dimostrato senso civico, responsabilità e un profondo rispetto per la Carta costituzionale.

Come ricordava Calamandrei, le riforme si costruiscono insieme. E insieme ricordiamo che la sovranità appartiene sempre al Popolo italiano".