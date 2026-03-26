Campania, ok al Bilancio da 38,5 miliardi. Fico: "Impronta politica chiara" Roberto Fico: "Svolta per sanità, trasporti e cultura

La Campania traccia la sua rotta finanziaria per il prossimo triennio. Il Consiglio regionale, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2026-2028 e la Legge di Stabilità 2026. Una manovra imponente che mobilita oltre 38,5 miliardi di euro, approvata con 33 voti favorevoli e 13 contrari al termine di una discussione definita "seria e meticolosa" dai vertici di Palazzo Santa Lucia.

Sanità al centro: il 70% delle risorse

Il cuore pulsante della programmazione economica regionale resta il comparto salute. Al netto delle partite di giro e dei fondi PNRR/FESR destinati agli investimenti, circa il 70% delle risorse complessive è stato vincolato al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). "È un bilancio che fa partire la nave dal porto", ha commentato con soddisfazione il Presidente della Regione, Roberto Fico. "Usciamo dall'esercizio provvisorio con un documento in totale sicurezza finanziaria che punta tutto sulla sanità pubblica e territoriale. Il nostro obiettivo resta l'uscita definitiva dal piano di rientro per valorizzare le eccellenze mediche della nostra terra".

Cultura e Spettacolo: pioggia di fondi per le eccellenze

Non solo conti e assistenza: la manovra 2026 dedica uno spazio significativo al rilancio del patrimonio culturale campano. Tra le voci di spesa principali troviamo

Teatro San Carlo: 5 milioni di euro come contributo straordinario.

Settore Spettacolo: uno stanziamento complessivo di 17 milioni di euro.

Cinema e Audiovisivo: 6 milioni di euro per il fondo regionale.

Città della Scienza: 3 milioni di euro per la Fondazione Idis.

Teatro Sannazaro: un milione di euro per fronteggiare l'emergenza post-incendio.

Ambiente, Trasporti e Semplificazione Fiscale

Oltre alla cultura, la Giunta Fico punta su una visione organica che abbraccia il sociale e la mobilità. "Abbiamo aumentato i finanziamenti per il trasporto pubblico e l'ambiente", ha spiegato il Governatore, sottolineando come la programmazione intenda superare la logica dei "piccoli emendamenti" in favore di una strategia di ampio respiro. Sul fronte del rapporto con i cittadini, la Legge di Stabilità introduce importanti novità fiscali. Gli articoli dal 1 al 4 disciplinano l'invio di avvisi bonari per le anomalie tributarie e semplificano le procedure di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, puntando su criteri di proporzionalità e sul principio del favor rei.

Le voci dell'Aula

Nonostante l'approvazione, l'opposizione ha espresso compatta il proprio voto contrario (13 voti), segnalando distanze sulle priorità della manovra. Di contro, il Presidente Fico ha ringraziato gli uffici della Direzione Finanze e il Consiglio per il "metodo di ascolto reciproco", ribadendo che il bilancio impatterà concretamente sulla vita quotidiana delle persone e sulla competitività dei territori campani.