Il salernitano Francesco Morra eletto presidente di Anci Campania

Il sindaco di Pellezzano ufficialmente alla guida dei Comuni. Gli auguri della politica

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Francesco Morra, sindaco di Pellezzano - comune alle porte di Salerno - è stato eletto presidente di Anci Campania. La nomina segue il ruolo di reggente che Morra ricopriva dopo la fine traumatica dell'esperienza del sindaco di Caserta.

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, neoeletto presidente dell’Anci Campania. È un incarico importante, perché i sindaci svolgono un ruolo fondamentale per i territori. Il PD è da sempre in prima linea nelle battaglie per rafforzare la capacità di erogare servizi e le opportunità di investimenti degli enti locali. Siamo convinti che Francesco, insieme a tutta la sua squadra, riuscirà a sostenere e ad accompagnare il lavoro delle amministrazioni locali nell’interesse dei nostri cittadini, sia a livello locale che nazionale". E' il messaggio dell'onorevole Piero De Luca, segretario del Pd Campania.

"Auguri di buon lavoro e congratulazioni a Francesco Morra, eletto presidente di Anci Campania per acclamazione al termine  dell'assemblea regionale che si è tenuta a Napoli. Da parte della Regione garantiremo la massima collaborazione istituzionale per sostenere i comuni e i territori, da quelli costieri alle aree interne, nel dare le risposte ai cittadini e agire nel comune interesse pubblico", il commento del presidente della Regione Campania Roberto Fico.

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