Ballottaggi, Ferrante: "Netta affermazione centrodestra, Fi forza trainante" "Le mie congratulazioni ai sindaci eletti e agli amministratori locali"

"I risultati dei ballottaggi confermano un dato politico evidente: la sinistra ha cantato vittoria troppo presto, il centrodestra continua a essere premiato dai cittadini affermandosi come forza di governo nei territori.

Il successo ottenuto in città importanti come Arezzo, Macerata e Lecco, quest’ultima strappata al centrosinistra dopo 17 anni, dimostra che, quando si presentano candidature credibili e moderate, programmi concreti e una classe dirigente competente, vincono il buon governo e la serietà amministrativa. Ancora una volta, Forza Italia è stata decisiva per raggiungere questo traguardo".

Lo afferma il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “Il nostro movimento - aggiunge - continua a crescere come forza centrale della coalizione, grazie a una proposta politica moderata, europeista e liberale.

Molto importanti anche lo storico risultato di Cava de’Tirreni dove torniamo alla guida della città dopo 11 anni, Vigevano, Viareggio e San Giovanni Rotondo. Altrettanto rilevanti i successi dei candidati civici che, come Forza Italia, abbiamo sostenuto a Pompei, Sorrento e Ottaviano, confermando l’attrattività dell’area centrista di cui siamo protagonisti.

Con la nostra forza trainante, il centrodestra continua a vincere e a essere competitivo, confermandosi l’unica coalizione capace di convincere e governare i territori con una visione chiara. Le mie congratulazioni ai sindaci eletti e agli amministratori locali che hanno animato questa campagna elettorale con passione e impegno.

Da queste amministrative emerge anche un messaggio per la politica nazionale: i cittadini chiedono concretezza, meno ideologia e più crescita. Sono le stesse priorità del Governo e della maggioranza in Parlamento.

Forza Italia continuerà a rafforzare la propria presenza nei territori, attraverso una classe dirigente competente e una proposta programmatica vicina alle famiglie, alle imprese e ai giovani. È da qui - conclude Ferrante - che passa il futuro del centrodestra e dell’Italia".