Forza Italia Campania, Raffaele Quagliozza: "Grazie per la fiducia accordatami" La nomina a responsabile regionale sanità

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al segretario regionale di Forza Italia e Forza Italia Giovani Campania, per la fiducia accordatami con la nomina a responsabile regionale sanità e per il sostegno e la condivisione di questo percorso.

Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, mettendo a disposizione l'esperienza maturata nei due mandati da responsabile nazionale sanità del partito, durante i quali ho contribuito alla definizione delle proposte programmatiche per le politiche sanitarie nazionali insieme a tanti ragazzi provenienti da esperienze diverse da tutta Italia".

E' quanto afferma in una nota, Raffaele Quagliozza dopo l'elezione a responsabile sanità di Forza Italia Giovani Campania.

"Un percorso che rappresenta oggi un punto di partenza per affrontare con competenza le sfide della sanità campana.

La nostra regione deve ambire a una sanità sempre più efficiente, innovativa e orientata alla prevenzione, affinché nessuno rimanga indietro. Le priorità saranno l'abbattimento delle liste d'attesa, il potenziamento della medicina territoriale, una programmazione efficace dei servizi e l'adozione di modelli organizzativi capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini, per raggiungere questi obiettivi sarà fondamentale investire nell'innovazione tecnologica e nella trasformazione digitale, valorizzando il contributo di tutte le professionalità del sistema sanitario.

In questo contesto le risorse umane rappresentano un valore aggiunto per progettare processi più efficienti, migliorare la sicurezza, supportare le decisioni e rendere il servizio sanitario sempre più moderno e sostenibile, in piena sinergia tra loro.

Intendo inoltre rafforzare il confronto con il sistema del privato convenzionato, raccogliendone le istanze e promuovendo una collaborazione sempre più efficace con il servizio pubblico, nella convinzione che l'integrazione tra tutte le componenti del sistema sanitario sia la strada migliore per offrire risposte concrete ai cittadini; affronterò questo incarico con spirito di servizio, competenza e capacità di ascolto, lavorando insieme a tutti gli operatori del settore affinché la sanità campana possa diventare un punto di riferimento per qualità, innovazione, prevenzione ed efficienza.