De Luca: "Sud al collasso. Sentiremo Chi l'ha visto per la Premier Meloni" "La situazione economica e sociale è drammatica in tutto il Paese"

"La situazione economica e sociale è drammatica in tutto il Paese. Il Sud è al collasso. In queste ore si stanno levando comprensibili proteste di agricoltori, autotrasportatori ed imprenditori di tanti altri comparti non riescono più ad andare avanti per il caro carburanti.

Il Governo continua solo con la propaganda ma risposte non ce ne sono. Sentiremo Chi l'ha visto per chiedere notizie della Premier Meloni".

Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, segretario del Pd Campania. "Le proposte del PD, indicate dalla segretaria Elly Schlein, si possono mettere in campo subito. Le accise mobili, e un prelievo sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, perché chi si è arricchito con la crisi contribuisca a superarla. Poi un piano straordinario per rifornire i territori rimasti senza scorte e verificare ipotesi serie di un tetto temporaneo al costo dei carburanti.

Servono azioni concrete, altro che l'autonomia differenziata". "Invece di pensare a dividere il Paese, Meloni si occupi dei problemi reali delle imprese e famiglie abbandonate", conclude De Luca.