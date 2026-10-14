Autonomia differenziata, la Regione ricorre alla Consulta contro il Governo Il presidente Fico: "Inaccettabile un'Italia a due velocità che penalizza il Sud"

La Regione Campania presenterà ricorso alla Corte Costituzionale contro l'autonomia differenziata. Lo annuncia in una nota il governatore Roberto Fico, mentre avanza l'iter di approvazione delle pre-intese con alcune Regioni. "È da anni che manifestiamo la nostra contrarietà al progetto di autonomia differenziata prevista dalla legge Calderoli. E continueremo a farlo", afferma Fico. Il presidente della Regione definisce il provvedimento "scellerato" e sostiene che farà aumentare le disuguaglianze nel Paese.

IL TIMORE DI UN'ITALIA A PIÙ VELOCITÀ

Per Fico non si può tollerare che si cristallizzi un'Italia a più velocità, con Regioni più avanti di altre. Il governatore non ritiene accettabile che si acuiscano le differenze nell'offerta di servizi fondamentali, drenando professionalità, per esempio nel campo della sanità.

IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla contrarietà politica, ribadita da anni, la Regione Campania farà seguire dunque un passo formale: il ricorso alla Corte Costituzionale, annunciato dallo stesso Fico.