Pensionati di cinque regioni insieme a Siracusa: la Campania c'è Quinta festa interregionale Anp Cia

Si svolgerà dal 15 al 18 ottobre la V festa interregionale, organizzata, come da tradizione, dall’associazione nazionale pensionati Anp di Cia agricoltori italiani.

I quattro giorni di iniziative si terranno a Siracusa, con l’organizzazione di Anp Sicilia, e vedranno la partecipazione di pensionati provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

È prevista la presenza di almeno 500 partecipanti, sulla base delle prenotazioni pervenute fino ad oggi.

Come da tradizione, la festa rappresenterà non soltanto un’occasione per stare insieme, condividere esperienze e conoscere luoghi di grande bellezza, ma anche un importante momento di confronto sui problemi degli anziani, dell’agricoltura e sulle principali questioni sociali ed economiche.

La giornata di sabato 17 ottobre sarà dedicata ad approfondire, attraverso un convegno, i temi dello sviluppo, dei servizi e della loro qualità ed efficienza, del trasporto pubblico e della viabilità, nonché della qualità della pubblica amministrazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla salute e all’organizzazione sanitaria sul territorio, con specifico riferimento alla sanità di prossimità, alla difesa della sanità pubblica e alla necessità di una drastica riduzione delle liste d’attesa, per accorciare i tempi di erogazione delle prestazioni.

I pensionati chiedono diritti, non elemosine, anche attraverso un adeguamento dei livelli delle pensioni che, negli ultimi anni, hanno registrato aumenti pari a pochi euro, in particolare per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo e dal settore agricolo.

In questo quadro diventa fondamentale il pieno funzionamento, in tutte le regioni, del coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo (Cupla), che rappresenta circa cinque milioni di pensionati.

Riportare i problemi delle aree interne e appenniniche al centro del dibattito rappresenta un altro obiettivo necessario e immediato.

Allo stesso modo, la pace deve tornare ad essere una priorità nelle decisioni e nei comportamenti: è questa la richiesta che i pensionati di Anp Cia intendono rivolgere a quanti sono chiamati a decidere dei destini del mondo.

La festa offrirà anche un importante percorso storico e culturale attraverso luoghi di straordinario interesse e bellezza: Siracusa, Ortigia e il suo centro storico, Noto e le altre testimonianze del Barocco siciliano.

Il programma ha suscitato una grande partecipazione anche tra gli anziani della Campania, con un numero di richieste tale da non poter essere interamente soddisfatto.

In questi stessi giorni, Anp Cia Campania esprime inoltre il proprio pieno sostegno alla mobilitazione promossa dalla confederazione e sarà al fianco degli agricoltori, chiamati a far sentire la propria voce di fronte al crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, all’aumento dei costi di produzione, al caro energia e al caro carburanti. La crisi non può essere pagata dagli agricoltori e dalle famiglie: i pensionati di Anp Cia Campania sostengono le loro ragioni e la loro mobilitazione.