Scherma, Campania protagonista agli Interregionali Under 14 Raffica di successi per gli atleti campani

Si è aperta nel segno della spada la prima prova interregionale dedicata alle categorie under 14 della scherma. Campania protagonista sulle pedane calabresi di Rende, palcoscenico dell’esordio stagionale degli atleti GPG provenienti anche da Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Successi numeri e promettenti per il movimento regionale nelle prime due giornate di gare.

Regione protagonista nella prova delle spadiste Bambine dove si è imposta Francesca Romano della Nedo Nadi di Salerno. Successo in finale con lo score di 10-5 contro Daria Maria Fumante della Giannone Caserta, dirottata sul secondo gradino del podio. Ha concluso con il bronzo al collo Aurora Anna Di Nicola della Nedo Nadi, superata nel derby salernitano dalla compagna di sala Francesca Romano. Ai piedi del podio si è fermata Alyssa Siani del Circolo Nautico Posillipo.

Tra i Maschietti sono degni di nota i piazzamenti di Giuseppe Carolla e Carmine Meola, rispettivamente 7° e 8°, entrambi portacolori del Club Scherma San Nicola.

Club Sportivo Partenopeo protagonista tra i Giovanissimi della spada: successo di Riccardo Melisi che si è imposto nel derby napoletano contro l’amico di sala Pasquale Martinelli, in un assalto equilibrato che si è risolto solo all’ultima stoccata 10-9. Con lo stesso punteggio di misura di 10-9, Riccardo Melisi ha arrestato il cammino di Andrea Petrone della Giannone Caserta che ha comunque sorriso dal terzo gradino del podio.

Anche nella categoria Giovanissime il Club Sportivo Partenopeo ha primeggiato con Paola Forziati. La classe 2015 ha avuto la meglio, nell’ultimo atto, contro Geraldina Speranza superata 10-7. Buona prova anche per Luna Ingegno e Cecilia Carpentieri del Circolo Nautico Posillipo, rispettivamente 6^ e 8^.

Gennaro Costabile del Circolo Nautico Posillipo ha conquistato il secondo gradino del podio nella competizione dedicata ai Ragazzi e agli Allievi. Il posillipino si è arreso solo in finale contro Iacopo Moschettini 15-5. In 7^ posizione si è fermato il cammino di Riccardo Alberti del Club Sportivo Partenopeo, terzo dei Ragazzi.

Eleonora Schettino della Rajputs ha conquistato il successo tra le Ragazze e le Allieve della spada. Nell’atto decisivo è arrivata la vittoria per 15-12 contro Aurora Martinelli del Club Sportivo Partenopeo, argento di giornata. Ha inoltre sorriso di bronzo Marina Forziati, sorella maggiore di Paola, portacolori del Club Sportivo Partenopeo, fermata solo dal derby in semifinale contro la compagna di sala Aurora Martinelli, che ha esultato per 15-6.