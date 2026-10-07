Confesercenti Campania: ecco il ponte commerciale con i Balcani Il presidente Vincenzo Schiavo: "L’obiettivo è portare le nostre aziende all’Expo 2027 in Serbia"

Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Napoli di Confesercenti Campania, la presentazione del progetto Med Italy Export, la piattaforma dedicata allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle imprese campane e italiane nei mercati balcanici.

Un ideale ‘ponte commerciale’, creato in collaborazione con SIMEST, MED Italy, FISMO e ITA - Italian Trade Agency, che porterà le aziende campane e in generale italiane a realizzare scambi e sviluppi commerciali con le imprese di paesi quali la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l’Albania e la Macedonia del Nord. Dinanzi a decine di imprenditori e di associati a Confesercenti, è stato illustrato il progetto MED Italy Export e i suoi obiettivi, in particolare le opportunità di internazionalizzazione con SIMEST, il programma di sviluppo 2027-2029, le iniziative nei Balcani e il collegamento con le fiere industriali in Serbia (in programma 15 ottobre 2026), le modalità di adesione per le aziende italiane e il supporto che Confesercenti e Fismo garantiranno alle aziende campane attraverso vari strumenti atti a sostenerle (con formazione e finanziamenti).

Il progetto prevede una piattaforma digitale, la pianificazioni di vari B2B, nel segno dell'internazionalizzazione e dell’export delle imprese della moda Made in Italy nei mercati balcanici in vista di Expo 2027.

A presentare il progetto c’era il presidente di Confesercenti Campania (e anche vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno) Vincenzo Schiavo: “È un'ulteriore e grande opportunità di sviluppo economico che offriamo alle nostre imprese. Nello specifico e ad esempio, per quanto riguarda Fismo, è in programma un incontro con le autorità serbe per cercare di ampliare il mercato delle aziende del nostro territorio. Il 16 saremo a Belgrado con il Ministro dell'economia per firmare un accordo utile a sostenere le imprese campane della moda.

L'obiettivo - spiega il presidente Vincenzo Schiavo - è quello di creare una corsia preferenziale esclusiva per i buyer della Serbia che avranno così il piacere di interloquire con le nostre imprese campane.Il settore produce un giro d'affari importante in Campania.

Anche all'estero riconoscono alle nostre aziende l'eccellenza per gli abiti da cerimonia. Ci interessa poter avere gli spazi dell'Italia all'Expo 2027 allorquando le imprese italiane saranno presenti in Serbia. L'obiettivo di Confesercenti - conclude Schiavo - è quello di aiutare le imprese campane ad incassare quanti più introiti possibili. la Serbia è un paese in grande sviluppo”.

Insieme a Schiavo erano presenti Gianni Colucci, presidente Fismo Campania e Fabio Ridolfi, coordinatore Fismo Campania: “L'internazionalizzazione è fondamentale nel nostro settore. Abbiamo in programma questo incontro in Serbia per firmare un un accordo che rappresenta un'opportunità in più per tutte le aziende iscritte a Confesercenti e a Fismo. Come coordinatore Fismo - spiega Ridolfi - stiamo lavorando per sostenere l'export e lo facciamo sia contribuendo con una manifestazione - a giugno ci sarà la quinta edizione del Med Italy- , sia attraverso l'implementazione di una piattaforma digitale che aiuta e sostiene i rapporti fra aziende e buyer 365 giorni l'anno.

La piattaforma Med Italy è un modo per stare in Rete ma anche per rappresentarsi e per rappresentare i propri prodotti nel mondo.

Il compito di questo strumento, che non è un semplice sito, è quello di mettere in contatto, "matchare", i dati inseriti da tutte le aziende e confrontarli con i profili retail che noi raccogliamo nel mondo”.