Agricoltura, Cerreto: "Il Governo Meloni, difende le eccellenze italiane" Controlli su Dop e Igp, tuteliamo imprese oneste mozzarella di bufala campana

"Il Governo Meloni difende le eccellenze italiane e chi produce rispettando le regole. Il Piano straordinario di controlli sulle Dop e Igp del lattiero-caseario e sul latte bufalino generico ex lege 75/2026, promosso dal ministro Francesco Lollobrigida, rafforza il contrasto alle frodi con un’attenzione specifica alla filiera bufalina e alla Mozzarella di Bufala Campana Dop, patrimonio della Campania e dell’intera Nazione.

Le verifiche interesseranno produzione, commercio e ristorazione, attraverso campionamenti, controlli documentali e bilanci di massa per accertare la coerenza tra materie prime acquistate o introdotte in Italia e prodotto finito dichiarato, distinguendo le produzioni certificate da quelle generiche".

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.

"Icqrf, Ministero della Salute, Carabinieri e Guardia di Finanza opereranno con piani mensili coordinati, mentre le analisi saranno affidate ai laboratori Icqrf con il supporto di Crea, università e istituti di ricerca. Entro il 30 novembre 2027 l’Icqrf presenterà alla Cabina di Regia la relazione finale per orientare i controlli futuri.

Ringrazio il ministro Lollobrigida per un intervento che tutela consumatori, allevatori e trasformatori dalla concorrenza sleale e difende il valore delle nostre denominazioni sui mercati". Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera