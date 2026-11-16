Ticket sanitari per visite non disdette, la Regione: "Sospendere le cartelle" Il messaggio alle Asl: "Annullare le richieste di pagamenti antecedenti al 2021"

La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale per la Tutela della Salute, ha chiesto alle Aziende sanitarie di riesaminare in autotutela gli avvisi di pagamento già trasmessi ai cittadini per visite ed esami prenotati e non disdetti, ai fini del loro annullamento in tutti i casi in cui la richiesta risulti intempestiva o priva dei necessari presupposti. Lo rende noto Palazzo Santa Lucia.

"Il riesame riguarderà in primo luogo le richieste riferite agli anni anteriori al 2021, per le quali i termini di prescrizione appaiono già maturati: una valutazione peraltro corroborata dalle dichiarazioni pubbliche degli stessi magistrati della Procura regionale della Corte dei conti. Riguarderà inoltre i casi in cui, dalle relazioni chieste alle Aziende, emerga che i cittadini non disponevano di uno strumento per disdire in tempo utile la prenotazione lasciando traccia della disdetta nei sistemi aziendali, o che non erano stati adeguatamente informati dell’obbligo e delle modalità per adempiervi", spiegano dalla Regione.

A distanza di molti anni, chi ha disdetto una visita per telefono o allo sportello ha poche possibilità di dimostrarlo. La prova della mancata disdetta deve quindi trovarsi nei sistemi delle Aziende: dove quei sistemi non erano in grado di registrarla, la richiesta di pagamento va rivista d’ufficio, prima che siano i ricorsi a imporlo. Le modalità e l’estensione temporale dell’invio massivo degli avvisi sono state autonome scelte delle Aziende. Al grave allarme procurato tra i cittadini si aggiunge il rischio di esporre l’amministrazione sanitaria a un ulteriore danno erariale, per le spese conseguenti alla probabile soccombenza in giudizio, quanto meno per le richieste riferite al periodo anteriore al 2021.

"Alle Aziende è stato chiesto di concludere il riesame in tempi brevi, di sospendere nel frattempo le ulteriori attività di recupero sulle posizioni interessate e di comunicarne l’esito agli interessati, curando gli adempimenti conseguenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha notificato gli avvisi per loro conto. Le Aziende dovranno inoltre spiegare ai cittadini come procedere, in particolare quando lo stesso avviso riguarda sia prestazioni anteriori al 2021 sia prestazioni più recenti. Le indicazioni operative arriveranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo che il riesame avvenga d’ufficio e senza oneri a carico dei cittadini. Resta fermo il valore della disdetta: ogni appuntamento liberato in tempo è una prestazione restituita a un altro cittadino. Per questo le Aziende sono state richiamate ad adottare da subito meccanismi automatici di rilevazione delle mancate disdette e di recupero tempestivo delle somme dovute, perché una vicenda nata da anni di mancati controlli delle stesse Aziende non abbia a ripetersi. Il recupero proseguirà dove la mancata disdetta è documentata e la richiesta è tempestiva", conclude la nota della Regione Campania.

