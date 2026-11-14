Coldiretti: redistribuzione del profitto all’interno della filiera bufalina Obiettivo: tutelare "La filiera dall'aumento dei costi di produzione"

Redistribuzione del profitto all’interno della filiera bufalina, questa la prossima battaglia della Coldiretti emersa al termine dell’incontro: “Operazione Verità: Dalla campagna del 2024 al decreto latte bufala 2026: tutelare la filiera dall’aumento dei costi di produzione”.

Un incontro che ha visto la partecipazione rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del comparto. L’occasione giusta per approfondire le novità del decreto e il funzionamento del Registro Unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, strumento finalizzato a rafforzare trasparenza e controlli lungo la filiera.

Dopo i saluti introduttivi del presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli, sul tavolo del dibattito sono finite le varie problematiche del comparto, sviscerate dagli esperti che da sempre lavorano per rendere sempre più redditizia una delle filiere più ricche della regione Campania.

Da sempre la sperequazione tra i ricavi di chi alleva e di chi vende il prodotto al dettaglio è enorme, una problematica questa che deve essere affrontata con serietà e determinazione.

In un periodo dove le spese di produzione sono cresciute in maniera esponenziale, il tema dei ricavi diventa di scottante attualità.

Fra gli argomenti principali, quello del contratto. Il latte di bufala ha un grande valore e l’allevatore deve essere retribuito con un prezzo giusto. Basta allevatori senza contratto, basta pratiche sleali come le rescissioni unilaterali, adottate al solo scopo di avere un prezzo sempre più basso.

Importante anche il focus sul decreto e sul Registro Unico. Strumenti fondamentali per contrastare le frodi e garantire che il latte di bufala e i suoi derivati siano realmente tracciabili. Ma accanto alla trasparenza serve un impegno concreto per tutelare gli allevatori dall’aumento insostenibile dei costi di produzione.

All’incontro introdotto e moderato dal direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano hanno preso parte il Capogruppo della commissione agricoltura della Camera dei Deputati Marco Cerreto, Roberto Mazzei direttore Coldiretti Campania, Davide Letizia del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Angela Nobile Agente vigilatore, responsabile del Settore Vigilanza del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop e Salvatore Schiavone Direttore Icqrf Italia Meridionale.