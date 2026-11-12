"La tutela della salute dei cittadini, parte dalla trasparenze delle etichette" Il direttore di Coldiretti Campania Roberto Mazzei interviene sui rischi dell’Italian Sounding

"L'etichetta trasparente non è un dettaglio burocratico, è un diritto alla salute dei cittadini”. Lo ha detto il direttore regionale della Coldiretti Roberto Mazzei, intervenuto su cibo e salute, sui rischi dell'Italian sounding e sulle continue mobilitazioni della federazione in difesa del Made in Italy e del reddito degli agricoltori. “Trasparenza, reddito e salute. Ogni anno -spiega- il falso Made in Italy toglie miliardi al reddito di chi lavora la terra e inganna i consumatori.

Per questo chiediamo l'origine obbligatoria in etichetta su tutti i cibi e la riforma del codice doganale europeo. La Coldiretti lo chiede alle istituzioni e lotta da anni con raccolta firme, battaglie, proteste al Brennero ed in Europa”.

Il convegno dal titolo: “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici” ha visto la partecipazione di relatori di rilievo istituzionale e scientifico ed ha preso il via per ricordare l’avvocato Paolo Carbone, fra i fondatori della Camera dei Penalisti di Salerno.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della contraffazione agroalimentare, analizzato nelle sue diverse dimensioni: economica, commerciale, penale e giuridica. Un fenomeno che non riguarda soltanto il consumatore, ma incide direttamente sulla competitività delle imprese agricole, sulla reputazione delle produzioni italiane e sulla corretta valorizzazione delle filiere territoriali. La legalità, la qualità e la trasparenza della filiera costituiscono condizioni essenziali per proteggere l’agricoltura italiana e rafforzare la fiducia dei consumatori.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i profili connessi alla tutela dell’originalità dei prodotti agroalimentari, alla protezione del Made in Italy, alla prevenzione delle condotte fraudolente e agli strumenti giuridici e investigativi finalizzati al contrasto delle pratiche illecite.

L’evento ospitato dalla Sala Conferenze “Cirri Rescigno” del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, a Nocera Inferiore, il convegno dedicato al tema è stato aperto dal presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno l’avvocato Mario Rosario D’Angelo, che ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sempre più strutturata tra istituzioni, comparto agricolo, Università e autorità preposte alla tutela della legalità, a difesa delle produzioni di qualità e del patrimonio agroalimentare italiano.

Gli spunti sono arrivati dai numerosi interventi: quello del direttore generale di ANBI, Dott. Massimo Gargano, dell’avvocato Tino Iannuzzi, del professor avvocato Giovanni Capo, del professor avvocato Marco Naddeo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Luigi Cannavale, il tutto con la moderazione della giornalista Francesca Salemme.

Dal confronto è emersa la necessità di rafforzare una strategia integrata di prevenzione e contrasto, fondata sulla tracciabilità delle produzioni, sulla corretta informazione del consumatore, sulla tutela delle imprese agricole e sulla piena applicazione degli strumenti normativi.

La produzione agricola rappresenta, infatti, un patrimonio economico, sociale, ambientale e culturale del Paese. Difenderne l’autenticità significa tutelare il lavoro degli agricoltori, sostenere le filiere territoriali e garantire al consumatore prodotti conformi ai requisiti di qualità e provenienza dichiarati.

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, attraverso la propria attività istituzionale e il rapporto costante con il mondo agricolo, conferma il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e nella costruzione di una rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzata alla tutela delle produzioni e allo sviluppo sostenibile del comparto agricolo.