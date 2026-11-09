Giocattoli per gli ospedali: parte la raccolta di Casper super eroi in corsia Obiettivo: donare sorreisi ai piccoli degenti dei centri pediatri della Campania

"Tu sei un tassello di questo progetto. Senza di te, noi entriamo in corsia a mani vuote. Con te, entriamo con un giocattolo nuovo, e con la possibilità di far sorridere un bambino che a Natale non sarà a casa. Tu, adesso, puoi scegliere.

Puoi prendere un giocattolo nuovo, puoi spedirmelo, puoi fare un bonifico. E quel tuo gesto diventerà l'abbraccio di un bambino che la notte dorme in ospedale perché sta combattendo una battaglia più grande di lui".

Daniele Maffettone, presidente Casper super eroi in corsia, impegnata da anni nel volontariato, si rivolge direttamente al cuore dei donatori che in tanti anni, continuamente stanno dimostrando l’amore e la vicinanza per ciò che fa insieme al suo team di volontari e che è così importante per tante famiglie.

Lo dice chiaramente: "I bambini in ospedale non vanno usati per far piangere. Vanno rispettati. E chi dona lo sente, se gli parli con rispetto e gli fai capire quanto può fare ognuno di noi, con poco, con garbo.

Grazie alla generosità di tanti donatori, da oltre 10 anni, i volontari Casper entrano nei centri pediatri della Campania, donando giocattoli e libri a chi è costretto a lunghe degenze. L’iniziativa partita nel 2015, ha raccolto sempre tantissimi giocattoli, tutti donati come è documentato sui social e sul sito www.regalaungiocattoloinospedale.it dove è presente una ricca galleria fotografica.

In questi giorni è partita nuovamente l’iniziativa di raccolta giocattoli e libri da donare a chi sta vivendo un momento difficile in ospedale, perché la sofferenza di tanti bambini e delle loro famiglie, purtroppo non conosce stagioni. La raccolta di giocattoli, però è diventata permanente per tutto l’anno, perché Daniele e la sua “banda” di Supereroi sono conosciuti oramai in tutti gli ospedali della Regione Campania e, fortunatamente, fioccano le autorizzazioni degli ospedali ad accogliere il carico di giocattoli ed i sorrisi terapeutici degli animatori/Super Eroi di Casper, sempre in rispetto alle restrizioni sanitarie del caso.

Dove andranno i giocattoli raccolti? Quest'anno la raccolta, come dettaglia la locandina è destinata ai bambini ricoverati in otto presidi sanitari: Monaldi, Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Rummo di Benevento, Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, Umberto I di Nocera, Pediatria del I e II Policlinico di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, San Paolo di Napoli, più qualche Casa Famiglia e qualche Centro anziani. Otto ospedali. Otto pediatrie. Centinaia di lettini dove trascorrere il Natale è sempre più difficile che farlo a casa propria.

Per ogni informaizione 081.8181283. Rispondono loro, non un call center. Ed anche i giocattoli li portano loro, i volontari di Casper. Travestiti da Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Capitan America. Con la stessa divisa da sempre, e con lo stesso rispetto per le regole sanitarie da sempre.

"L'animazione in reparto non è solo un gioco. È un abbraccio alla vita. È ricordare a chi soffre, e anche a noi stessi, che nonostante tutto, la speranza non muore mai", ricorda Daniele Maffettone, presidente Casper "Super eroi in corsia.