Operazione verità: la filiera bufalina è un patrimonio da difendere Coldiretti chiama a raccolta allevatori e istituzioni

Tutelare la filiera bufalina, garantire la tracciabilità delle produzioni e difendere il reddito degli allevatori. Sono questi i temi al centro dell’incontro dal titolo “Dalla campagna del 2024 al decreto latte bufala 2026: tutelare la filiera dall’aumento dei costi di produzione”.

Un evento promosso da Coldiretti Salerno e in programma giovedì 12 novembre alle ore 18 a “La Rosa dei Venti” in Contrada Falagato ad Altavilla Silentina.

L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del comparto per approfondire le novità del decreto e il funzionamento del Registro Unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, strumento finalizzato a rafforzare trasparenza e controlli lungo la filiera.

Dopo i saluti del presidente regionale di Coldiretti Ettore Bellelli, a introdurre e moderare i lavori sarà Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno.

Sono previsti gli interventi del deputato Marco Cerreto, di Salvatore Schiavone dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e di Pier Maria Saccani direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

“La filiera bufalina salernitana è un patrimonio economico e occupazionale da difendere. Il decreto e il Registro Unico rappresentano strumenti fondamentali per contrastare le frodi e garantire che il latte di bufala e i suoi derivati siano realmente tracciabili” spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli che aggiunge “Alle nuove regole occorre affiancare interventi concreti contro l’aumento dei costi di produzione”.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Coldiretti Salerno per tutelare il reddito degli allevatori e valorizzare le filiere produttive. L’incontro è aperto ad allevatori, tecnici e operatori del settore.