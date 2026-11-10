Omicidio Martina, Tucci in aula dietro un paravento: famiglie separate La madre della 14enne vuole guardarlo negli occhi

È tornato in aula, questa volta di persona, Alessio Tucci, il ventenne reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. Davanti alla seconda sezione della Corte d'assise di Napoli si è aperta una delle udienze più attese del processo, accompagnata da un imponente dispositivo di sicurezza per impedire qualsiasi contatto tra i familiari della vittima e quelli dell'imputato. Tucci è stato sistemato dietro un paravento, mentre la madre di Martina, Enza Cossentino, ha scelto di sedersi il più vicino possibile per cercare di incrociare il suo sguardo.

Famiglie separate e tribunale blindato

Il clima di tensione era evidente già prima dell'inizio dell'udienza. Le autorità hanno predisposto un servizio di sicurezza particolarmente rigoroso, alla luce dei precedenti contrasti tra le due famiglie, sfociati in più occasioni in scambi di accuse e minacce.

I parenti di Martina Carbonaro sono stati sistemati nell'aula 116, dove si celebra il processo. Quelli di Alessio Tucci, invece, sono stati accompagnati in una sala sovrastante, proprio per evitare incontri diretti e possibili momenti di tensione.

All'interno e all'esterno del palazzo di giustizia è stata disposta una presenza consistente di carabinieri e poliziotti. Numerosi anche i giornalisti e gli operatori televisivi arrivati per seguire una giornata centrale del procedimento.

La decisione di mantenere separati i familiari non è casuale. Nelle precedenti udienze il confronto tra le parti aveva già provocato situazioni difficili da gestire, tanto da indurre i giudici a disporre la partecipazione dell'imputato in videocollegamento dal carcere.

La Corte d'assise ha autorizzato la presenza fisica di Tucci, adottando misure per impedire contatti diretti.

La madre di Martina cerca il suo sguardo

Tra i momenti più significativi della mattinata, la scelta di Enza Cossentino di sedersi nelle immediate vicinanze dell'area riservata all'imputato. La donna, che ha già deposto nelle precedenti udienze, vuole ascoltare personalmente le spiegazioni dell'ex fidanzato della figlia.

Nei giorni scorsi aveva espresso tutta la propria sofferenza per il ritorno di Tucci davanti ai giudici. «Voglio che mi guardi negli occhi e mi dica perché l'ha fatto», aveva dichiarato, chiedendo una condanna severa per l'uccisione di Martina.

Il paravento collocato davanti all'imputato ha però limitato inizialmente la possibilità di un confronto visivo diretto.

Nel corso dell'udienza, quando Tucci ha lasciato l'area riservata agli imputati per rendere le proprie dichiarazioni, il giudice ha invitato le parti a segnalare l'eventuale possibilità di rinunciare alla barriera protettiva.

Il padre della quattordicenne, Marcello Carbonaro, ha invece abbandonato l'aula dopo le prime dichiarazioni del giovane. Un momento che ha segnato ulteriormente una giornata caratterizzata da una forte tensione emotiva.

Tucci davanti ai giudici per ricostruire il delitto

L'esame dell'imputato rappresenta un passaggio importante del processo per omicidio volontario pluriaggravato. Alessio Tucci, che all'epoca dei fatti aveva diciannove anni, ha confessato di aver ucciso Martina Carbonaro in un edificio abbandonato nei pressi dell'ex campo sportivo Moccia, ad Afragola.

Secondo la ricostruzione accusatoria, la ragazza sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con una pietra, dopo aver manifestato la volontà di interrompere definitivamente la relazione sentimentale.

Il corpo fu ritrovato nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2025, nascosto sotto un vecchio armadio e alcuni materiali di risulta. La scoperta arrivò dopo ore di ricerche alle quali, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva partecipato anche l'ex fidanzato.

La Procura di Napoli Nord contesta a Tucci l'omicidio volontario con diverse aggravanti, tra cui la minore età della vittima, il precedente rapporto sentimentale, i motivi abietti e futili e le condizioni del luogo isolato nel quale si consumò il delitto.

La confessione resa dal giovane non esaurisce il lavoro della Corte, chiamata a ricostruire le circostanze dell'omicidio e a valutare gli elementi necessari per una decisione sulle responsabilità penali e sulle aggravanti contestate.

Le testimonianze degli amici e gli ultimi contatti

Nelle precedenti udienze i giudici hanno ascoltato diversi testimoni, tra cui amici, conoscenti e persone entrate in contatto con l'imputato nelle ore precedenti e successive all'omicidio.

Particolare attenzione è stata riservata ai messaggi scambiati da Martina Carbonaro con un giovane conosciuto attraverso una chat. Il ragazzo, ascoltato in videocollegamento dal Tribunale di Padova il 30 ottobre, ha raccontato di aver avuto contatti con Martina nei giorni precedenti alla tragedia.

Secondo la testimonianza, la quattordicenne gli aveva confidato di aver interrotto la relazione con Tucci e di non voler tornare insieme a lui. Il giovane ha riferito anche di essere stato contattato dall'imputato attraverso i social, decidendo però di bloccarlo.

L'ultimo messaggio ricevuto da Martina risalirebbe alle 20.23 del 26 maggio. Dopo quella comunicazione, il ragazzo aveva continuato a cercarla senza ottenere risposta.

Nel processo è stata ascoltata anche una precedente fidanzata di Tucci, che ha raccontato di essere stata accompagnata nello stesso casolare dove, alcune settimane più tardi, sarebbe stata uccisa Martina. La giovane ha riferito di essersi sentita a disagio e di aver avuto paura durante quell'incontro.

Testimonianze che la Corte sta valutando per ricostruire il comportamento dell'imputato, i rapporti sentimentali precedenti e gli avvenimenti che hanno preceduto il delitto.

Il dolore della famiglia e le tensioni durante il processo

La famiglia di Martina Carbonaro segue il procedimento fin dalle prime udienze, chiedendo che venga chiarito ogni aspetto della morte della ragazza.

La madre, Enza Cossentino, ha più volte raccontato il rapporto di fiducia che la famiglia aveva instaurato con Tucci, considerato una presenza abituale nella loro vita.

Nel corso della sua deposizione del 9 settembre, la donna aveva riferito di aver scoperto soltanto pochi giorni prima dell'omicidio alcuni comportamenti aggressivi dell'ex fidanzato nei confronti di Martina, compreso uno schiaffo che la ragazza le avrebbe raccontato.

La stessa madre aveva espresso dubbi sulla possibilità che Tucci avesse agito completamente da solo, chiedendo ulteriori chiarimenti sulle circostanze del delitto. Si tratta di interrogativi sollevati dalla famiglia, non di responsabilità accertate nei confronti di altre persone.

Il clima di ostilità tra i familiari della vittima e quelli dell'imputato ha avuto anche conseguenze giudiziarie separate. Nei mesi scorsi sono state adottate misure cautelari nei confronti dei genitori di Martina in relazione a presunte minacce rivolte alla famiglia Tucci.

Questa situazione ha contribuito alla decisione di rafforzare la sicurezza e di impedire incontri tra i due nuclei familiari durante le udienze.