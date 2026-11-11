Ceparano: "L'agricoltura deve tornare al centro delle politiche regionali" "Al fianco di chi difende lavoro, territorio e identità della Campania"

"Nel corso del consiglio regionale dedicato alle aree interne ho voluto porre al centro del mio intervento il tema fondamentale dell’agricoltura e della grave crisi che sta attraversando il comparto.

Nelle ultime settimane, anche insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli, ho incontrato tanti agricoltori durante le manifestazioni pacifiche organizzate sui territori per dare voce alle loro difficoltà. Abbiamo ascoltato persone che lavorano dall'alba al tramonto, che investono e rischiano quotidianamente, ma che oggi non riescono più a garantirsi un reddito dignitoso.

È inaccettabile che ci siano produttori costretti a non raccogliere i propri prodotti perché i costi superano i ricavi: le istituzioni non possono restare indifferenti di fronte a questa realtà”. Lo ha dichiarato Carlo Ceparano, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.

"Occorre mettere in campo politiche concrete a sostegno delle imprese agricole, della tutela delle filiere locali e della valorizzazione delle produzioni campane. Agricoltura e turismo devono diventare due leve complementari di sviluppo, puntando sull'enogastronomia, sugli agriturismi, sulle strade del vino e dell'olio e sul rilancio dei nostri borghi.

Tutto questo, però, richiede un cambio di passo complessivo sui servizi essenziali: servono trasporti efficienti, una sanità di prossimità ben strutturata, scuole e infrastrutture adeguate, affinché nessun territorio e nessuna comunità vengano lasciate indietro.

Le aree interne e il nostro mondo agricolo non chiedono assistenzialismo, ma opportunità, investimenti strategici e la possibilità di vivere dignitosamente del proprio lavoro.

Sostenere i nostri agricoltori e difendere le aree interne significa tutelare l'ambiente, la biodiversità, il paesaggio e l'identità stessa della Campania. Noi continueremo a stare al loro fianco in questa battaglia di dignità e giustizia sociale", conclude Ceparano.