Rapporto SVIMEZ 2026: il Sud corre ma dal 2027 rischia lo stop Presentato oggi alla Camera con Mattarella il nuovo rapporto sul Mezzogiorno

Un malato che mostra parametri vitali in temporaneo rialzo solo grazie a un’iniezione continua di cortisone. È questa l'immagine che emerge dall'analisi analitica del Rapporto SVIMEZ 2026 «L'economia e la società del Mezzogiorno» presentato questa mattina alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente è arrivato nella Sala dei Gruppi di Montecitorio per partecipare alla cerimonia in occasione dell'80° anniversario di fondazione dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, la segretaria Pd Elly Schlein, il governatore della Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Nel quadriennio 2021-2025 il Mezzogiorno ha vissuto una stagione straordinaria di crescita, mettendo a segno un incremento cumulativo del PIL del 9,5%, superando di quasi tre punti il Centro-Nord (+6,6%) e la media nazionale (+7,2%). Una performance guidata dall'impatto combinato di Superbonus e, soprattutto, dalle risorse del PNRR.

Tuttavia, incrociando i dati previsionali con la qualità degli indicatori sociali, la narrativa del "riscatto del Sud" mostra profonde crepe. La crescita economica non si è tradotta in un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Con l'approssimarsi della scadenza del PNRR, le stime SVIMEZ proiettano per il 2027 il brusco stop del processo di convergenza: il PIL meridionale rallenterà allo 0,5% (contro lo 0,6% del Centro-Nord) a causa del crollo degli investimenti, destinati a passare da un'espansione del +6% nel 2026 a un drastico +0,8% l'anno successivo.

IL PARADOSSO DELL'OCCUPAZIONE: +643MILA POSTI, MA È BOOM DI LAVORATORI POVERI

Se l'occupazione totale nel Mezzogiorno ha registrato un incremento di circa 643mila unità rispetto al 2021, l'analisi demografica della forza lavoro svela un quadro di forte penalizzazione per i giovani: appena 70mila di questi nuovi occupati hanno meno di 35 anni (pari al 12% del totale). Più di 400mila nuovi assunti appartengono invece alle fasce anagrafiche over 50.

La qualità del lavoro al Sud rimane drammaticamente bassa:

Svalutazione salariale: Tra il 2021 e il primo semestre del 2026, le retribuzioni orarie reali lorde sono crollate del 9,9% al Sud (a fronte del -7,2% nazionale e dello -0,6% dell'Eurozona), azzerate dall'impatto dell'inflazione sui beni di prima necessità.

Povertà lavorativa: Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in nuclei familiari a rischio povertà (quasi il triplo rispetto al 6,8% del Centro-Nord), raggruppando circa 1,2 milioni di lavoratori poveri.

Salari da fame: Il 23,3% dei lavoratori dipendenti meridionali (oltre 1,1 milioni) guadagna meno di 9 euro lordi all'ora (contro il 12,7% del Centro-Nord), con picchi del 69% nel settore agricolo e del 25,9% nelle costruzioni.

Svantaggio di genere: Il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) si attesta al 40,7% (contro il 58% nazionale e il 71,3% europeo): meno di una donna su due lavora.

L'EMORRAGIA DEL CAPITALE UMANO: UN DRENAGGIO DA 135 BILIARDI

La combinazione tra basse retribuzioni e carenza di prospettive qualificate alimenta un'emorragia demografica senza precedenti. A cinque anni dal titolo, un laureato di secondo livello al Sud guadagna in media 1.748 euro al mese, contro i 2.850 euro della media UE (un gap negativo di circa 1.100 euro mensili). Questa sperequazione ha trasformato l'emigrazione in un fenomeno di massa altamente qualificato:

Fuga delle competenze: Nel quinquennio 2021-2025 il Sud ha perso 154mila giovani tra i 25 e i 34 anni diretti al Centro-Nord. Oramai il 54% di chi parte possiede una laurea (nel 2005 era meno di un quarto).

Il costo del depauperamento: SVIMEZ calcola che tra il 2000 e il 2024 la perdita netta di laureati dal Mezzogiorno verso il Nord e l'estero ha generato una perdita in termini di costi di formazione pari a 135 miliardi di euro.

Inverno demografico: Entro il 2040, la popolazione con meno di 15 anni nel Mezzogiorno si ridurrà del 26% (passando da 2,4 a 1,7 milioni di bambini). Al Sud verrà a mancare un quarto dei giovani.

DIRITTI DIMEZZATI: LA SPACCATURA SU CASA, SALUTE E CLIMA

L'inchiesta evidenzia come alla disparità economica si sovrapponga una disuguaglianza nell'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Emergenza Abitativa ed Idrica: Il 60,7% delle famiglie meridionali ritiene insostenibili le spese per l'abitazione. Inoltre, il 18,6% delle famiglie al Sud (con punte del 26,3% nelle Isole) subisce razionamenti o irregolarità nell'erogazione dell'acqua potabile (contro appena il 4,1% del Centro-Nord).

Rinuncia alle Cure e Fuga Sanitaria: Il 24,2% delle persone indigenti al Sud dichiara di aver dovuto rinunciare a visite o accertamenti specialistici per motivi economici. Nel 2024 la mobilità sanitaria oncologica ha costretto 15.512 pazienti del Sud a ricoverarsi nel Centro-Nord: quasi un ricovero oncologico su cinque (18,2%) avviene fuori regione, con picchi drammatici in Calabria dove il 50,2% dei pazienti oncologici si cura al Nord.

Povertà Energetica e Vulnerabilità Climatica: 1,1 milioni di famiglie del Sud (il 13,6%, quasi il doppio del 7,1% del Centro-Nord) vive in condizioni di povertà energetica. A ciò si sommano gli effetti del cambiamento climatico: nei mesi con temperature anomale la mortalità estiva al Sud cresce del 5,5% (contro l'1,7% del Centro-Nord), aggravata dalla carenza di verde urbano e dalla presenza di notti tropicali.

I PARADOSSI PUBBLICI E IL NODO AUTONOMIA

L'analisi dell'attuazione delle politiche pubbliche rivela storture amministrative e rischi di riforme strutturali penalizzanti. L'analisi SVIMEZ sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porta alla luce una falla nei criteri di assegnazione dei fondi per lo student housing. Dei 952 interventi PNRR finanziati, il 18% dei posti letto totali (11.284 posti) è stato localizzato in comuni privi di sedi universitarie. Per circa 2.739 posti (4,3%) la distanza dal più vicino ateneo supera i 10 km in linea d'aria, rendendo il servizio inutilizzabile senza un mezzo proprio. Un disallineamento causato da una selezione dei bandi che ha premiato la mera disponibilità di immobili da riconvertire piuttosto che l'effettivo fabbisogno degli studenti.

Lo scontro sull'Autonomia Differenziata

Il Rapporto boccia l'impostazione delle richieste di Autonomia Differenziata avanzate da Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Le regioni del Nord richiedono competenze fotocopia senza motivarle sulla base delle reali specificità territoriali, violando le prescrizioni della sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale. In assenza di un effettivo meccanismo di perequazione fiscale, concedere la trattenuta di risorse proprie alle regioni a maggiore capacità fiscale consentirebbe loro di raddoppiare gli incentivi al personale sanitario, attraendo ulteriori medici dal Sud e cannibalizzando la rete sanitaria pubblica meridionale.

LE LEVE PER IL FUTURO: ZES UNICA ED ENERGIA RINNOVABILE

Per evitare la recessione strutturale post-2026, la SVIMEZ individua due pilastri industriali per il Mezzogiorno:

1) Selettività della ZES Unica: Nel 2025 la ZES Unica ha mostrato ottimi segnali nel canale delle autorizzazioni uniche (594 rilasciate per 4,2 miliardi di investimenti). Il 58% delle risorse autorizzate ha riguardato settori ad alta tecnologia, con 1,2 miliardi nel cleantech. La SVIMEZ chiede tuttavia di stop all'estensione geografica della ZES e di superare l'automatismo del credito d'imposta, introducendo premialità selettive riservate esclusivamente alle filiere strategiche.

2) La Svolta delle Rinnovabili: Il Sud ospita l'87,5% delle richieste di connessione per nuovi impianti di energia rinnovabile in fase avanzata. Portare a compimento questi impianti e affiancarvi adeguati sistemi di accumulo stoccaggio permetterebbe di abbattere il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica del 40% al Sud e del 34% al Centro-Nord, trasformando il vantaggio naturale del Mezzogiorno in una leva di competitività per l'intera industria nazionale.

IL RISCHIO EUROPEO 2028-2034

La minaccia finale arriva dai nuovi orientamenti del bilancio dell'Unione Europea per il ciclo 2028-2034. La proposta di riclassificazione delle risorse ridurrebbe i fondi destinati alla Politica di Coesione dal 33% al 23%, spostando i budget sui programmi competitivi a gestione diretta della Commissione (Fondo per la competitività). Per l'Italia si tratterebbe di un taglio reale di 6,4 miliardi di euro (-21%) per le regioni meno sviluppate. Senza correttivi perequativi e clausole di salvaguardia territoriali, il nostro Paese rischia di subire da solo il 40% dell'intera contrazione dei fondi di coesione europei, privando il Sud dell'unico motore di investimenti pubblici in grado di sostituire il PNRR.