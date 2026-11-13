Giornate Fai, visite esclusive per gli studenti in Campania: ecco dove Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate Fai per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate Fai di Primavera e di Autunno, sono esclusivamente riservate al mondo scolastico.

Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli apprendisti ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate Fai per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi Fai diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate Fai per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche Fai (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “Fai per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate Fai, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate Fai per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica Fai che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “Fai per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate Fai per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

TRA I BENI APERTI IN CAMPANIA

NAPOLI

Museo Civico Gaetano Filangieri

Il Museo Filangieri nacque dalla visione di Gaetano Filangieri, che nel 1881 propose di destinare le sue collezioni d'arte a quanto restava di Palazzo Como, preziosa testimonianza del Rinascimento a Napoli. Salvato dalla demolizione durante il Risanamento e ricostruito a spese del Principe, il museo fu inaugurato nel 1888. Durante la Seconda guerra mondiale, molte opere furono trasferite a Villa Montesano, ma il 30 settembre 1943 un incendio provocato dalle truppe tedesche distrusse gran parte delle collezioni. Grazie all'impegno di Bruno Molajoli, nel 1948 il museo riaprì al pubblico, arricchito da donazioni private e prestiti provenienti da altri musei cittadini.

La collezione pittorica comprende opere dal XVI al XIX secolo, con particolare rilievo ai maestri del Seicento napoletano, tra cui Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Battistello Caracciolo e Mattia Preti. Dal passaggio pensile, dove sono esposte porcellane e maioliche del XVIII secolo, si accede alla Biblioteca del museo, che conserva circa 8.000 volumi raccolti in eleganti armadi.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.S.I.S. "Erico Caruso” di Napoli

BACOLI (NA)

Anfiteatro cumano

L'anfiteatro di Cuma costituisce uno degli esempi più antichi di anfiteatro in Campania. Esso si trova appena fuori l'area Archeologica di Cuma, il sito flegreo dove si possono trovare l'antro della Sibilla e l'antico insediamento greco. Sorge in particolare fuori le mura meridionali della città, in posizione strategica presso la “croce di Cuma”, in confluenza di due tracciati viari che collegavano una delle più antiche colonie della Magna Grecia con gli altri centri dell'area flegrea. L'edificio fu realizzato sfruttando la naturale pendenza del monte Grillo e completato con un terrapieno. L'anfiteatro fu realizzato tra il II e il I secolo a.C., nel momento in cui l'aspetto della città greco-sannitica lasciò il posto all'impianto urbano tipicamente romano, come uno dei primi anfiteatri “stabili” nella regione. L’anfiteatro di Cuma, solitamente chiuso al pubblico, è un luogo ancora in gran parte inesplorato: si vedono solo l’ingresso meridionale, parte dell’arena e delle gradinate della cavea e il muro perimetrale. A occupare il suo territorio, un frutteto privato organizzato su terrazzamenti che presenta parte delle arcate della summa cavea, ancora integre.

Grazie alle Giornate FAI per le scuole, gli studenti potranno visitare un luogo solitamente chiuso e ancora in gran parte inesplorato.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC 3°-Gadda, Quarto (NA)

SORRENTO (NA)

Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo

Nel cuore del centro storico di Sorrento, dove fino al 1985 c'era un Monastero di Monache di clausura, oggi c'è la sede centrale dell'Istituto Superiore San Paolo, che con i suoi circa 1100 alunni e le cinque sedi dislocate in tre Comuni della Penisola Sorrentina, si configura come il più importante istituto di formazione di figure professionali specializzate e competenti nel settore economico e turistico-ricettivo, aperto alla comunità e alla cultura.

Un passato ancora vivo e vibrante tra gli ambienti dell'ex Monastero, che sorge in una posizione privilegiata, affacciata sul Golfo di Napoli, sull'antica villa imperiale di Agrippa Postumo. Uscito indenne dalle soppressioni degli ordini monastici del decennio francese e del 1860, l'edificio non è rimasto indenne delle trasformazioni urbanistiche della prima metà del Novecento, che hanno però risparmiato alcuni prestigiosi e raffinati ambienti settecenteschi e ottocenteschi.

Durante le Giornate FAI per le scuole si visiteranno alcuni ambienti dell’ex monastero, come l’ex parlatorio delle monache, uno splendido salone maiolicato e il chiostro, oltre alla Chiesa di San Paolo, annessa all’edificio dell’ex convento.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore Polispecialistico S. Paolo di Sorrento (NA)

MERCOGLIANO (AV)

Palazzo Abbaziale di Loreto

Il Palazzo Abbaziale di Loreto sorge ai piedi del Massiccio del Partenio, perfettamente integrato nel paesaggio collinare di Mercogliano, in provincia di Avellino. Immerso in una cornice naturale suggestiva dominata dai boschi montani, il complesso dialoga visivamente con il Santuario di Montevergine situato sulla vetta. Il contesto urbano circostante si fonde con ampi spazi verdi e giardini curati, creando un'oasi di serenità che unisce la rigogliosa natura irpina all'architettura monumentale.

Edificato a partire dal 1134 come ospizio per pellegrini, il complesso fu distrutto da un terremoto nel 1732. La ricostruzione, affidata all'architetto Domenico Antonio Vaccaro e completata nel 1749 da Michelangelo Giustiniani, lo trasformò nella residenza invernale dell'Abate e dei monaci benedettini di Montevergine per sfuggire al rigido clima della vetta. Nel corso dei secoli è stato centro propulsore di cultura, accogliendo una ricchissima biblioteca, gli archivi storici della comunità verginiana e un'antica farmacia, conservando intatta la sua profonda vocazione spirituale e intellettuale. Trattandosi della sede della Curia Abbatiale e residenza ufficiale dell'Abate di Montevergine, la struttura è un luogo di clausura e rappresentanza istituzionale, abitualmente chiuso al pubblico e non inserito nei tradizionali circuiti turistici. In questa occasione eccezionale i visitatori potranno varcare la soglia di ambienti riservati, passeggiare nelle corti private, ammirare gli intimi dettagli della farmacia settecentesca e scoprire i tesori del Salone degli Arazzi. Un viaggio esclusivo nel cuore della memoria storica e spirituale dell'Irpinia, solitamente custodita al di fuori degli sguardi quotidiani.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Publio Virgilio Marone di Avellino

MADDALONI (CE)

Convitto Nazionale Giordano Bruno

Il Convitto Nazionale Giordano Bruno si trova nel centro storico di Maddaloni, in provincia di Caserta, città dalle origini etrusche legate all'antica Calatia. Situato in via San Francesco d'Assisi, il convitto occupa l'ex convento dei Frati Minori Francescani, che include anche la Chiesa di San Francesco d'Assisi. Il complesso è un importante punto culturale e sociale della città, ospitando diverse scuole e attività educative. Attraverso uno scenografico portale in piperno grigio e pietra di Bellona del 1758, con lo stemma dei francescani, si accede al convento cinquecentesco entrando nel chiostro, caratterizzato da archi a tutto sesto sorretti da colonne. Al centro si trova un pozzo in pietra e un alto contenitore con un albero di limoni, a ricordo di quello che, secondo la leggenda, piantò San Francesco. Uno scalone a due rampe conduce al grande salone rettangolare, dove si ammira la più grande tela al mondo (700 mq), dipinta nel 1756 dall'artista napoletano Giovanni Funaro. L'opera mostra grandiose quadrature architettoniche prospettiche con l'Immacolata Concezione, San Francesco e Sant'Antonio. Suggestivi corridoi, stanze e sotterranei richiamano la vita monastica di un tempo. Adiacente al Convitto si trova la chiesa di San Francesco d'Assisi, che conserva pregevoli opere d'arte, tra cui due angeli in marmo di Giuseppe Sammartino del 1761 ai lati dell'altare.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Convitto Nazionale Giordano Bruno - Liceo Don Gnocchi di Maddaloni (CE)

MIGNANO MONTE LUNGO (CE)

Castello di Ettore Fieramosca

Il Castello di Ettore Fieramosca sorge su uno sperone di tufo a Mignano Monte Lungo, nell'Alto Casertano. Posizionato in una gola strategica tra i massicci vulcanici di Roccamonfina e del Monte Camino, domina la storica via di comunicazione che collega la Campania al Lazio. Pochi chilometri più a sud-est si trova Pietramelara, borgo medievale a pianta circolare adagiato sulle pendici meridionali del Monte Maggiore, che controlla la pianura circostante solcata dal vicino fiume Volturno. Il castello presenta un'articolata stratificazione architettonica, frutto di costanti riadattamenti difensivi e residenziali succedutisi dall'epoca longobarda al Rinascimento. La vasta mole della fortezza si erge su un maestoso banco di tufo, materiale locale impiegato anche nella muratura insieme a blocchi calcarei. Il nucleo fortificato è dominato dagli elementi verticali del sistema difensivo medievale, tra cui spiccano un'imponente torre a pianta circolare e un massiccio mastio quadrangolare innestati su poderose cortine murarie merlate.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISISS Marconi di Vairano Patenora (CE)

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Domus di Confuleius

La Domus di Confuleius (I sec. a.C.) a Santa Maria Capua Vetere è la dimora-bottega di Publio Confuleio Sabbione, un liberto di probabile origine orientale arricchitosi con la produzione e vendita di saga (i mantelli dei soldati romani). Rinvenuta nel 1955, la struttura sorgeva sulla Via Appia, a ridosso del Foro dell'antica Capua. È un esempio unico di edilizia commerciale e residenziale di epoca tardo-repubblicana.

La struttura pervenuta non è l'intera abitazione, ma la parte artigianale e di rappresentanza, configurata come una domus-bottega. L'edificio è composto da due grandi vani rettangolari comunicanti, orientati in senso nord-sud. Entrambe le stanze presentano imponenti volte a botte realizzate in opera cementizia. L'ambiente settentrionale è rischiarato da un lucernario circolare (oculus) aperto al centro della volta, una soluzione architettonica che garantiva luce naturale all'officina interna pur trovandosi la struttura parzialmente ipogea o addossata ad altri edifici. L'elemento di massimo pregio della domus è l'apparato decorativo pavimentale, che riflette il gusto dell'epoca e il desiderio di autocelebrazione del proprietario: le tessere formano un fitto e raffinato tappeto geometrico composto da losanghe, esagoni e cerchi allacciati.

La visita alla Domus di Confuleius (aperta solo in occasioni speciali) si rivela come un viaggio sotterraneo nella vita quotidiana, nei segreti industriali e nell'ambizione sociale dell'antica Roma.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Mazzocchi-Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere (CE)

VAIRANO PATENORA (CE)

Borgo Medievale e Chiesa di San Bartolomeo

Vairano Patenora sorge nella provincia di Caserta, nel cuore dell'Alto Casertano. Il territorio occupa una posizione strategica tra il massiccio vulcanico di Roccamonfina e la catena dei Monti Trebulani, adagiandosi all'ingresso della vasta valle del fiume Volturno. Il borgo medievale e il castello d'Avalos dominano dall'alto di un colle calcareo l'intera pianura sottostante, storicamente snodo cruciale di collegamento tra la Campania settentrionale, il Lazio meridionale e il Molise.

Il borgo medievale di Vairano Patenora nacque in epoca longobarda attorno a un'antica torre di vedetta, per poi fortificarsi sotto i Normanni ed essere cinto da possenti mura aragonesi con quattordici torri. Il castello, modificato tra il 1491 e il 1503 da Innico II d'Avalos, domina un labirinto di pietra viva abbandonato nel secolo scorso. Ai piedi dello sperone sorge l'Insigne Collegiata barocca di San Bartolomeo, ricostruita qui tra il 1779 e il 1823 per unire idealmente la rocca al paese basso, e custode di una preziosa statua del patrono in legno d'ulivo.

Durante la visita in occasione delle Giornate FAI per le scuole le classi si immergeranno in un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di tre anime distinte ma profondamente intrecciate: l'anima militare e l'architettura fantasma, con le possenti mura aragonesi e le quattordici torri difensive; l'anima artistica e barocca, entrando nell'Insigne Collegiata di San Bartolomeo, con l'armonia della sua insolita pianta ottagonale e la maestosità della copertura a cassettoni; la prospettiva geografica e strategica, affacciandosi dai belvedere naturali del colle per comprendere l'eccezionale valore strategico di Vairano.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISISS Marconi di Vairano Patenora (CE)

PIETRAMELARA (CE)

Palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale di Pietramelara sorge ai piedi del borgo medievale. L'edificio dialoga con l'assetto urbano tramite le botteghe al piano terra, un tempo connesse alle fattorie feudali. Sul retro, l'architettura si apre verso un maestoso giardino all'italiana e il "Pomario", un immenso orto-frutteto produttivo. Questo spazio verde, alimentato da un acquedotto sotterraneo condiviso con il convento, si integra perfettamente nel paesaggio naturale circostante.

Il Palazzo Ducale si distingue per la pianta quadrata sviluppata attorno a un cortile speculare. La facciata principale a nord rivela un preciso ritmo visivo: le porte rettangolari delle botteghe a piano terra si alternano alle finestre quadrate dell'ammezzato, sormontate dai maestosi finestroni del piano nobile e dalle aperture cieche dell'ultimo ordine. Questo disegno geometrico è impreziosito dal contrasto cromatico delle cornici in piperno scuro e completato in sommità da una raffinata romanella di archetti su mensole in piperno. Presso il portale d'ingresso, sormontato dallo stemma Caracciolo-Paternò, spiccano colonne con catene. All'interno, l'eccellenza artistica culmina nel maestoso Salone d'onore: uno spazio monumentale lungo oltre 22 metri e alto più di 12, illuminato da ampi finestroni. La sala conserva rari frammenti degli originari affreschi a fiorami, sostituiti poi da una scenografia a tempera con loggiati e archi gotici. Un tempo scrigno di quadrerie, armature e statue su pilastri, il salone introduce agli appartamenti privati e al grande scalone monumentale che sale dal cortile, collegandosi al grande terrazzo affacciato sullo splendido giardino all'italiana.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISISS Marconi di Vairano Patenora (CE)

PONTECAGNANO (SA)

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano è dedicato e intitolato agli 'Etruschi di Frontiera' e raccoglie i reperti provenienti dal centro villanoviano ed etrusco-campano di Pontecagnano: un patrimonio di inestimabile valore, il cui nucleo più consistente è rappresentato dai reperti provenienti dalle oltre 10.000 sepolture scavate nelle necropoli dell'area di Pontecagnano negli ultimi cinquant'anni.

Il percorso di visita segue un ordinamento espositivo cronologico, con sezioni dedicate all'illustrazione delle diverse epoche, dal periodo Eneolitico all'Età Romana, e propone al visitatore momenti di approfondimento sulla città e sul suo sviluppo urbano, sulle necropoli, sui santuari, sulle produzioni artigianali. Nel percorso espositivo, risulta rilevante la sezione dedicata alle aristocrazie del periodo Orientalizzante (fine VIII - fine VII sec. a.C.), alle quali sono riferibili alcune sepolture che, per la composizione e la qualità del corredo funerario, sono state definite ‘principesche'.

La recente acquisizione di opere d'arte contemporanea, entrate a far parte della collezione permanente del Museo di Pontecagnano, è il frutto del progetto “Contemporaneamente Museo” che ha preso avvio nel 2014. La Rassegna annuale ha introdotto gradualmente l'arte contemporanea nel museo, designandolo come luogo d'elezione in cui far dialogare le istanze artistiche contemporanee con i reperti archeologici in esso conservati.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Enrico Medi di Battipaglia (SA).