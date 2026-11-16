Lattiero-caseario: piano straordinario di controlli per le produzioni Dop e Igp Una specifica attenzione sarà dedicata alla filiera bufalina

Il Masaf rafforza la propria azione a tutela e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie italiane di qualità attraverso il decreto dipartimentale predisposto dall’ICQRF, in attuazione dell’articolo 14 della legge 21 aprile 2026, n. 75.

Il provvedimento disciplina il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari a DOP e IGP, con l’obiettivo di assicurare la conformità delle produzioni ai disciplinari, la corretta tracciabilità delle materie prime e una vigilanza ufficiale continua e permanente.

L’emanazione del provvedimento rappresenta un ulteriore e importante tassello nell’ambito delle iniziative volute dal Masaf mediante la legge nr. 75/2026 per difendere le denominazioni italiane. Controlli più selettivi ed efficaci non costituiscono soltanto uno strumento di contrasto alle frodi, ma contribuiscono a tutelare il valore economico delle filiere certificate, la reputazione delle produzioni nazionali e la fiducia dei consumatori.

"Il settore lattiero-caseario è una eccellenza del nostro Made in Italy, un patrimonio che non possiamo permettere venga svalutato da chi cerca scorciatoie - dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida -. Con questo Piano straordinario costruiamo un sistema capace di prevenire le criticità e dare certezze a tutta la filiera.

Tutelare la trasparenza significa difendere la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali e riconoscere il valore di chi lavora onestamente".

Il piano prevede un modello operativo fondato sull’analisi incrociata delle informazioni disponibili in differenti banche dati che permetterà l’elaborazione congiunta di diverse informazioni per individuare, con la massima efficacia, le attività ispettive al fine di indirizzare le relative verifiche sulle operazioni da attenzionare maggiormente. A tale riguardo, una attività prodromica basata su una programmazione incentrata sull’analisi del rischio permetterà di indirizzare al meglio l’attività ispettiva e di analisi di laboratorio, aumentando l’efficacia preventiva e repressiva dell’azione amministrativa.

Le istruzioni operative saranno predisposte entro il 15 dicembre 2026, in stretta cooperazione con le autorità di controllo del tavolo tecnico di supporto della Cabina di Regia, e le attività ispettive e analitiche si svolgeranno dal 1° gennaio al 30 settembre 2027.

Le ispezioni saranno accompagnate da campionamenti presso la produzione, il commercio e la ristorazione, finalizzati ad accertare la conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti e ai rispettivi disciplinari.

Particolare attenzione sarà riservata alla coerenza tra i quantitativi di materie prime acquistate o introdotte in Italia e i volumi di prodotto finito dichiarati. A questo scopo saranno effettuati controlli documentali, verifiche incrociate e accurati bilanci di massa, distinguendo le materie prime impiegate nelle produzioni DOP e IGP da quelle destinate ai prodotti generici.

Una specifica attenzione sarà dedicata alla filiera bufalina e alla coerenza tra i quantitativi di latte e cagliate prodotti o introdotti in Italia e la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e degli altri prodotti derivati dal latte di bufala. Le verifiche riguarderanno anche la correttezza delle registrazioni nel Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e l’adeguatezza delle strutture produttive.

Il coordinamento tra le diverse autorità inserite nel sistema di vigilanza, consentirà di integrare competenze amministrative, investigative, sanitarie e tecnico-scientifiche. I controlli saranno svolti dall’ICQRF in collaborazione con il personale del Ministero della salute, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, secondo programmi mensili coordinati dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato. Le analisi sui campioni saranno effettuate dai laboratori ICQRF, anche in collaborazione con il CREA, istituti di ricerca e università. Questo modello di cooperazione rafforza la capacità dello Stato di intervenire in maniera coordinata lungo l’intera filiera, evitando sovrapposizioni e assicurando una presenza più mirata nei territori e nei segmenti produttivi maggiormente esposti al rischio.

Entro il 30 novembre 2027, l’ICQRF redigerà una relazione sugli esiti delle attività ispettive realizzate e la trasmetterà alla Cabina di regia. I risultati conseguiti saranno utilizzati anche per la successiva programmazione del Piano operativo dei controlli agroalimentari nel settore lattiero-caseario, assicurando continuità alla vigilanza e aggiornamento costante dell’analisi del rischio.

"Con questo decreto consolidiamo un sistema nel quale tecnologia, analisi dei dati, cooperazione istituzionale e capacità ispettiva concorrono a un obiettivo comune: proteggere l’autenticità dei prodotti lattiero-caseari italiani, valorizzare il lavoro delle imprese rispettose delle regole e rafforzare la credibilità delle denominazioni DOP e IGP sui mercati nazionali e internazionali", conclude il Ministro Lollobrigida.