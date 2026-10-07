Strage nei cantieri, tre vittime in pochi giorni. La Fillea: non è fatalità Maio (Fillea Cgil): "tre operai edili morti sul lavoro.Ora la Procura speciale"

Una sequenza drammatica che non accenna a fermarsi e che riporta al centro del dibattito pubblico l'emergenza sicurezza nei cantieri edili. In Campania si assiste a una vera e propria scia di sangue: tre morti sul lavoro in pochissimi giorni, due dei quali concentrati in un'unica, drammatica giornata. Di fronte all'ennesima tragica coincidenza di vite spezzate sul posto di lavoro, la voce dei sindacati si leva dura per chiedere interventi strutturali immediati, stop al massimo ribasso e l'istituzione di una Procura speciale nazionale.

La cronaca dei fatti: tre vite spezzate nel settore edile

Le ultime notizie che arrivano dai territori campani tracciano il profilo di un bollettino di guerra. Mentre la comunità locale sta ancora elaborando la perdita di un operaio di 46 anni ad Apollosa, in provincia di Benevento, un'altra tragedia si è consumata a Prata Principato Ultra, nell'Avellinese, dove ha perso la vita un lavoratore di 55 anni. Entrambe le vittime erano originarie della provincia di Salerno ed entrambe si trovavano in trasferta per motivi di lavoro.

A questi due drammi si aggiunge la dolorosa vicenda di Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta di Atella, trovato senza vita e abbandonato ai bordi di una strada a Casoria pochi giorni fa. Tre storie diverse unite dal medesimo tragico destino nel comparto dell'edilizia.

La denuncia della Fillea CGIL Campania: "Cambiare paradigma"

Di fronte all'ennesima catena di infortuni mortali, la posizione della Fillea CGIL Campania, espressa dal Segretario Generale Vincenzo Maio, è netta: non è più possibile parlare di semplici fatalità.

"Tre morti in edilizia in pochi giorni. Due nella sola giornata di oggi. Non è più possibile chiamarle fatalità. È una carneficina," dichiara Maio. "Di fronte a tutto questo non bastano più il cordoglio, le dichiarazioni di circostanza e la promessa di nuovi controlli dopo ogni tragedia. Un Paese civile non può aspettare che un lavoratore muoia per chiedersi se quel cantiere fosse sicuro."

Secondo il sindacato degli edili, le soluzioni non si improvvisano all'indomani dell'emergenza, ma richiedono una strategia chiara e condivisa lungo tutta la catena produttiva.

Le proposte del sindacato: controlli, qualificazione e Procura Speciale

Da anni la Fillea CGIL traccia una precisa tabella di marcia per rendere sicuri i luoghi di lavoro. Tra le priorità indicate

Controlli e formazione: incrementare le ispezioni nei cantieri e garantire una formazione effettiva e non puramente formale per i lavoratori.

Qualificazione e responsabilità: sostenere la qualificazione delle imprese e far valere la responsabilità solidale della committenza lungo l'intera filiera degli appalti.

Stoppare il subappalto a cascata: contrastare le pratiche di frammentazione del lavoro che riducono le tutele per chi opera sul campo.

Coordinamento ispettivo: favorire una maggiore sinergia tra gli enti previdenziali, gli organi ispettivi e le autorità di vigilanza.

A queste misure si aggiunge una richiesta politica e giudiziaria d'impatto: l'istituzione di una Procura speciale nazionale per le morti e gli infortuni sul lavoro. "Davanti a una strage che attraversa l'intero Paese non può esistere una risposta frammentata," sottolinea la Fillea CGIL.

Etica dell'impresa e tutela della vita: oltre le norme di legge

La questione della sicurezza nei cantieri non riguarda unicamente il rispetto formale delle normative, ma chiama in causa l'etica stessa di chi organizza e gestisce il lavoro. Il ricorso esasperato alla logica del massimo ribasso porta spesso a comprimere tempi, costi e diritti, finendo per svalutare l'importanza primaria della vita umana.

Un'impresa realmente qualificata non può essere solo quella in possesso dei requisiti formali per accedere a una gara d'appalto: deve considerare la tutela della salute come un pilastro fondante del proprio modello operativo. Allo stesso modo, la committenza non può delegare o ritenersi estranea rispetto a ciò che accade lungo la filiera una volta assegnato il lavoro al minor prezzo.

"La sicurezza non può essere scaricata sull'ultimo anello della catena: il lavoratore," incalza il Segretario Generale Vincenzo Maio. "Per questo diciamo con chiarezza che bisogna cambiare paradigma. Non dobbiamo intervenire soltanto per accertare chi ha sbagliato dopo una morte. Dobbiamo costruire un sistema capace di impedire che quella morte possa accadere."

"La Campania non può diventare un bollettino di guerra"

La battuta finale del sindacato richiama l'attenzione sul valore umano che si cela dietro le statistiche degli infortuni sul lavoro.

"Dietro ogni numero c'è una persona. Dietro ogni persona c'è una famiglia. E dietro ogni tragedia c'è una responsabilità che qualcuno deve assumersi. Non vogliamo imparare dai morti. Vogliamo che i lavoratori tornino vivi a casa. La Campania non può diventare un bollettino di guerra. La sicurezza non è un dettaglio: la vita di chi lavora viene prima di tutto."