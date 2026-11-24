Donazione di organi, Campania divisa: oltre un milione di no Salerno guida la classifica dei consensi, Caserta ultima. Il Centro trapianti incontra i sindaci

Oltre un milione di cittadini campani ha espresso la propria opposizione alla donazione di organi e tessuti. È quanto emerge dai dati del Sistema informativo trapianti, aggiornati al 24 novembre 2026, che restituiscono una fotografia delle scelte compiute dai cittadini maggiorenni presso gli uffici anagrafe dei 526 comuni della Campania.

Su 2.409.858 dichiarazioni registrate, i consensi sono 1.360.655, pari al 56,5 per cento, mentre le opposizioni raggiungono quota 1.049.203, corrispondenti al 43,5 per cento.

A queste dichiarazioni si aggiungono 28.901 iscrizioni all'Aido, l'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, per un totale di 2.438.759 manifestazioni di volontà censite nella tabella regionale.

Un quadro caratterizzato da significative differenze territoriali, con le province di Salerno e Napoli che registrano le percentuali più elevate di consensi e quelle di Caserta e Benevento dove il numero delle opposizioni si avvicina a quello dei favorevoli.

Salerno la provincia con più consensi

La provincia di Salerno registra la percentuale più elevata di adesioni alla donazione di organi e tessuti in Campania.

Nei 141 comuni attivi sono state raccolte 408.812 dichiarazioni, delle quali 238.692 favorevoli alla donazione, pari al 58,4 per cento. Le opposizioni sono invece 170.120, corrispondenti al 41,6 per cento.

A queste si aggiungono 8.774 iscrizioni all'Aido, che portano a 417.586 il numero complessivo delle dichiarazioni riportate nella rilevazione provinciale.

Napoli, oltre 562mila opposizioni

La provincia di Napoli, che concentra il maggior numero di dichiarazioni dell'intera regione, si colloca al secondo posto per percentuale di consensi.

Nei 92 comuni attivi sono state registrate 1.342.502 dichiarazioni. A esprimersi favorevolmente sono stati 780.364 cittadini, pari al 58,1 per cento, mentre 562.138 hanno manifestato la propria opposizione, il 41,9 per cento.

Il territorio napoletano concentra da solo oltre la metà delle dichiarazioni raccolte presso le anagrafi campane. Le iscrizioni all'Aido sono 8.424, per un totale complessivo di 1.350.926 dichiarazioni.

Avellino, quasi il 45 per cento dice no

In Irpinia la percentuale dei consensi scende al 55,3 per cento, al di sotto della media regionale.

Nei 114 comuni della provincia di Avellino sono state registrate 167.194 dichiarazioni di volontà. I favorevoli alla donazione sono 92.528, mentre le opposizioni raggiungono quota 74.666, pari al 44,7 per cento.

Le iscrizioni all'Aido sono 1.410, per un totale provinciale di 168.604 dichiarazioni.

Benevento, favorevoli e contrari quasi alla pari

Più marcata la divisione nel Sannio, dove la percentuale delle opposizioni raggiunge il 48,2 per cento.

Nei 76 comuni della provincia di Benevento sono state raccolte 114.546 dichiarazioni. I consensi sono 59.354, pari al 51,8 per cento, mentre i contrari sono 55.192.

Appena 4.162 dichiarazioni separano i favorevoli alla donazione da quanti hanno espresso il proprio diniego.

Le iscrizioni all'Aido sono 653, per un totale di 115.199 dichiarazioni censite.

Caserta ultima in Campania, opposizioni al 49,7 per cento

La percentuale più bassa di adesioni alla donazione si registra in provincia di Caserta, dove favorevoli e contrari sono sostanzialmente alla pari.

Nei 103 comuni attivi sono state raccolte 376.804 dichiarazioni. I consensi sono 189.717, pari al 50,3 per cento, mentre le opposizioni raggiungono quota 187.087, corrispondenti al 49,7 per cento.

La differenza tra le due posizioni è di appena 2.630 dichiarazioni.

Il Casertano registra, tuttavia, il numero più elevato di iscrizioni all'Aido tra le cinque province campane: 9.640, per un totale complessivo di 386.444 dichiarazioni.

Quanto è generoso il tuo comune

Proprio per consentire agli amministratori locali di conoscere meglio le scelte dei propri concittadini, il Centro nazionale trapianti parteciperà alla 43esima assemblea nazionale dell'Anci, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre.

All'interno dello stand della campagna nazionale «Scegli di donare» sarà disponibile un grande schermo interattivo attraverso il quale i sindaci potranno consultare i dati relativi ai consensi, alle opposizioni e alle astensioni registrati nei rispettivi comuni al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità elettronica.

Gli amministratori potranno confrontare i risultati del proprio territorio con quelli provinciali, regionali e nazionali e ricevere una scheda informativa da condividere con gli uffici comunali e con la cittadinanza.

Un cittadino su due decide allo sportello

A incidere sulla scelta sembra essere soprattutto il livello di informazione con cui i cittadini arrivano all'appuntamento con l'anagrafe.

Secondo un'indagine condotta dal Centro nazionale trapianti, il 39 per cento degli intervistati ha scoperto soltanto allo sportello comunale di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.

Conosceva già questa possibilità il 76 per cento di chi ha espresso il consenso, contro il 59 per cento di chi si è opposto e il 38 per cento di chi ha preferito non pronunciarsi.

Complessivamente, il 48 per cento degli intervistati ha deciso direttamente allo sportello se e come esprimere la propria volontà.

Una scelta maturata all'ultimo momento risulta dunque associata a una maggiore propensione all'opposizione o all'astensione.

Il ruolo dei sindaci nella cultura della donazione

L'obiettivo del Centro nazionale trapianti è rafforzare la collaborazione con le amministrazioni comunali, affinché i cittadini possano arrivare al rinnovo della carta d'identità dopo aver avuto il tempo necessario per informarsi e confrontarsi con i propri familiari.

«È all'anagrafe che si registra la scelta, ma la decisione dovrebbe poter maturare prima», spiega il direttore generale del Centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin.

Anche un semplice messaggio inviato al momento della prenotazione del documento potrebbe contribuire a rendere più consapevole la decisione.